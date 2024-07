Ez sikerült is, méghozzá nagy különbséggel, amelynek aránya magát a Tiszaföldvár szakmai stábját is meglepte.

Orosházi MTK–Tiszaföldvár SE 1–7 (0–4)

Tiszaföldvár, 1. félidő: Orvos – Háda, Szabó, Fehér Zs., Antman, Bojtos, Ruzsa, Bánki-Horváth P., Babolek, Kálmán, Oláh.

2. félidő: Ecsegi – Pikó, Borgulya, Lestyán, Czakó, Pápai, Bódai, Fődi, Fehér L., Sági, Bánki-Horváth G. Edző: Erős Károly.

A Tiszaföldvár gólszerzői: Oláh Á. 2, Sági, Fődi, Bánki-Horváth G., Bánki-Horváth P., Bojtos.

Az NB III-ba most feljutott Tiszaföldvár együttesének valószínűleg még a magasabb osztályba lépés gondolatát is szoknia kell, annyira friss az élmény. Persze a keretét is alakítja a vezetőség és edzőmérkőzéseket is játszanak futballistái, de az igazából csak a bajnokikon dől majd el, hogy milyen sikerrel tették azt. Eddigi gyakorló meccseik nem voltak eredményesek, ám fejlődő tendenciát mutattak. A hétvégén a Karcag már csak nehezen tudott győzni Földváron, a szerdai orosházi győzelmük aránya pedig edzőiket is meglepte.

A Békés vármegyei bajnokság tavalyi negyedik helyezettje elleni meccsre sem készült különösképp a csapat, sőt továbbra is a nagy intenzitású tréningek vannak hangsúlyban. Több próbázó fordul meg a csapatnál, a klub vezetése a jövőhét közepére szolgál majd végleges kerettel.