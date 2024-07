A sikeresen megvívott osztályozó találkozók után a Tiszaföldvár SE vezetősége úgy gondolta, hogy a nagyobb feladatok előtt trénert is vált, Sonkoly Lajost – ő asszisztens edzővé avanzsált – egy közismertebb és tapasztaltabb irányító, Erős Károly váltotta a kispadon. Az új szakvezető újpesti kötődésű (megtartotta egyébként ottani munkáját, mint egyéni képzéseket irányító tréner), de több klubnál is dolgozott segítőként és vezetőedzőként is, jópár évet az NB III-ban is lehúzott.

Alaposan átalakult a Tiszaföldvár SE kerete a nyári időszakban

Fotó: MW-archív

– A sikeresen megvívott osztályozók után vette át a csapat irányítását. Milyen tapasztalatokat szerzett munkája során? – kérdezte hírportálunk Erős Károlyt.

– Természetesen előzetesen tájékozódtam az itteni viszonyokról, beszéltem a német tulajdonossal, aki szimpatikus terveket vázolt fel, és persze jólesett, hogy kifejezetten engem szeretett volna edzőnek. A június közepén kivívott feljutás az öröm mellett nehézségeket is okozott, rövidebb lett a felkészülésünk, hiszen a játékosok szabadságra mentek ezután. Hátránnyal indultunk tehát a többséggel szemben, mindössze egy hónapunk maradt arra, hogy összerakjunk egy csapatot. Úgy érzem, hogy az utóbbi két hétben már sikerült a játékosoknak felvenni a nagyobb sebességet úgy az edzéseken, mint a mérkőzéseken. Két hétig igazából csak ismerkedtünk, próbázók jöttek, mentek és az sem könnyítette meg a dolgunkat, hogy itt a fiúk többsége dolgozik, a terhelésnél még ezt is figyelembe kellett venni. Sok esetben a lelkükre is kell hatni, nem győzöm hangsúlyozni nekik, hogy az akaraterő sok mindenen átsegíthet bennünket.

– Az új igazolások hogy váltak be eddig, úgy érzi, sikerült megerősíteniük a keretet?

– Az állomány jelentős része már rendelkezik NB III-as rutinnal, még ha az utóbbi egy-két évben alacsonyabb osztályban játszottak is. Úgy érzem, hogy erősebbek lettünk az újakkal, de az igazi értékmérő a bajnokság lesz majd. Mivel nincs kész még a csapat, eleinte leginkább a lelkesedésünk vihet előre bennünket. A Tiszakécskével kezdünk, ami nem a legszerencsésebb, hiszen tavaly még két osztály volt a különbség közöttünk. Tudjuk, hogy a bemutatkozás fontos, mindegy ki is az ellenfél. Egy csapatot hosszú távon lehet csak jól összerakni és mivel nálunk csak négy játékos csinálta teljesen végig a felkészülést, időre van még szükségünk, de tudom, hogy fordulóról fordulóra jobbak leszünk.