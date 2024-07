A játék képe alapján és az eredményt tekintve mindenképp a Tiszafüredi VSE jár előrébb, ezt fölényes győzelmével igazolta a Tiszaföldvár SE ellen.



Illusztráció

Fotó: Shutterstock



Facultas-Tiszafüredi VSE–Tiszaföldvár SE 5–1 (3–0)

Gólszerzők: Pap Zs., Kalmár F., Fehér Zs. (öngól), Pataki V., Ballók D., ill. Simon D.

Az immár ötödik NB III-as idényére készülő Tiszafüred szerdai játéka edzőjüknek, Dorcsák Zoltánnak tetszését is elnyerte. A dinamikus, helyenként látványos gólokban is megmutatkozott, újonc ellenfelük csupán pontrúgásokból veszélyeztette kapujukat. A második félidőben sem igazán változott a játék képe, egyet ugyan hibázott a hazai védelem, de a folytatás kísértetiesen hasonlított az első felvonásban látottakra. A Facultasban pályára léptek a leendő új játékosok, akik leigazolását várhatóan a hétvégén jelenti be a klub.

Erős Károly elmondása szerint még ismerkedik csapatával, a mérkőzésen több felállási formát is próbáltak, ami nem sült el jól. A fürediek jobb fizikális állapotban várták a meccset, majd a fiatalok pályára lépése után nőtt a különbség a két csapat között. A TiSE együttesénél az osztályozó miatt elhúzódott a bajnokság vége, így volt olyan játékos, aki csupán egy edzés után szerepelt a felkészülési találkozón, és időre van még szükségük, hogy jobb állapotban kerüljenek.