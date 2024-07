Két nyertes edzőmeccset követően látogatott a Tiszafüredi VSE az NB I-ből kiesett Mezőkövesd csapatához szombaton.

Fotó: Gettyimages.com / Forrás: Illusztráció

Mezőkövesd Zsóry FC–Tiszafüredi VSE 5–0 (2–0)

Gólszerzők: Harsányi, Cseri, Kállai, Bányai, Bartusz.

A négyszer 25 perces találkozó első felében még pariban volt ellenfelével a Tiszafüred, játékával hellyel-közzel Dorcsák Zoltán vezetőedző is meg volt elégedve, még annak ellenére is, hogy egyéni hibákból a mezőkövesdiek többször helyzetbe kerültek – kettőt ebből gólra is váltottak, bár ezt a fáradtságnak tudta be a szakember.

A második félidőre sort cseréltek a borsodiak, a füredieknél pedig a próbajátékosok kaptak lehetőséget, és a mérkőzés ezen szakaszára a hazaiak teljesen ellenfelük fölé nőttek. Pontrúgásokból veszélyeztettek, és ziccereket dolgoztak ki, melynek következtében növelték előnyüket, és végül 5–0-ra megnyerte a meccset a Mezőkövesd.

A fürediek két próbajátékosuktól elköszöntek a meccset követően