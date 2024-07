Dorcsák Zoltán szerint az idei felkészülésnek jobb szájízzel is fogott neki csapata, örömteli érzés volt, hogy ilyen nagy hátrányból sikerült bennmaradniuk az NB III-ban. Úgy vélik, jól sikerült az erősítés is, most már mindenki egy jó rajtra vágyik. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően ezúttal is több játékosuk távozott a Tiszafüredi VSE-től, szám szerint tizenkettő, de tízen érkeztek helyettük.

A nyáron felforgatták Barzsó Attila (középen) és csapata keretét

Fotó: Gacsal Péter/Tiszafüredi VSE / Forrás: Tiszafüredi VSE

Az edzőnek ez a vérfrissítés már nem meglepő, hiszen minden szezonban vannak olyanok, akik keveset játszanak és a több lehetőség reményében máshol próbálnak szerencsét. Mások a lakhelyük és Tiszafüred közötti utazgatásra unnak rá, a rendre jó teljesítményt nyújtókra viszont szemet vetnek mások is. Megszokták már itt, hogy kicserélődik a fél keret és csak a leghűségesebbek tartanak ki mellettük.

– A nyár azért nehezebb – vallja az edző –, mert ekkor nagyon kevés idő van a csapatépítésre, ráadásul többen is elutaznak nyaralni, sok esetben a próbajátékosok tesztelésére is csak egy-két mérkőzés során van lehetőségünk. Meccsről meccsre alakult a keret, nem lehet azt mondani, hogy már összeszoktak a játékosok, ennek ellenére szeretnénk jobban kezdeni annál, ahogyan általában indítani szoktuk az őszi szezont. Voltak biztató jelek az edzőmérkőzéseken, reméljük, hogy ez az állomány többre lesz hivatott mint az előző.

– Pechükre azt a Tiszaújvárost kötötték le korábban hétvégi utolsó ellenfélnek, akik ellen kezdik a bajnokságot.

– Így van, ahogy megtudtuk a sorsolást, már kerestük is egymást, és természetesen lemondtuk a találkozót. A Monostorpályival sikerült megegyeznünk helyettük, akik a Füzesabonnyal szembeni osztályozón maradtak le csak az NB III-ról. Ettől függetlenül jó játékerőt képviselnek, magabiztos győzelmünk a játékosok önbizalmának is jót tett a rajt előtt.

– Úgy hírlik, komolyabb célokat tűztek ki erre a bajnokságra.

– A vezetőség mindig a biztos bennmaradást tartja szem előtt, én most bátrabb lennék, de helyezési számokba tippelése nem bocsátkoznék. Azért sem, mert volt olyan szezonunk korábban, amikor a harmadik helyen is tanyáztunk már, a végén pedig majdnem kiestünk.