6. hely: Bánhalmai SE

Sárközi Árpád kiemelkedett a bánhalmai csapatból, hiszen a csoport góllövőlistájának második helyén végzett harmincegy találattal. A statisztikákat kedvelők számára érdekes lehet, hogy az együttes szezonbéli találatainak 66%-át a huszonhét éves csatár szerezte. Mivel más játékos nem tudott felzárkózni ehhez a teljesítményhez, így a huszonegy meccsen szerzett huszonegy pont ezúttal csupán a hatodik helyhez volt elegendő.

7. hely: Kengyel KÖSE

A Jászágóhoz hasonlóan a Kengyel is ötmeccses nyeretlen sorozattal zárta a szezont, ráadásul az utolsó előtti fordulóban a Tiszapüspöki ellen elszenvedett 12–1-es vereség tükrében sem zárhatta jó szájízzel az együttes a bajnokság idei kiírását. Két meccsükön is az utolsó percekben szerzett gólokkal gyarapították pontjaik számát, viszont két meccsen is a végjátékban esett találatokkal buktak értékes egységeket.

8. hely: Kétpó KSME

A Kétpó zárta az idei szezon küzdelmeit a Kunság csoport sereghajtójaként, azonban figyelemre méltó lehet Kálnai Károly teljesítménye, aki a csapat tizenhárom szerzett góljából tizenegyet jegyzett. A Berekfürdő és a Kengyel ellen tudott egy-egy pontot szerezni az együttes, a többi meccsen azonban nem termett babér Kálnainak és társainak.

A Kunság csoport végeredménye

1. Tiszaszőlős 53 pont, 2. Tiszapüspöki 49, 3. Nagyiván 38, 4. Szolnok Fanatic 35, 5. Berekfürdő 25, 6. Bánhalma 21, 7. Kengyel 18, 8. Kétpó 2 pont, 9. Tiszaderzs – kizárva

A Kunság csoport góllövőlistájának élmezőnye:

42 gólos: Szedlák Zoltán (Tiszapüspöki)

31 gólos: Sárközi Árpád (Bánhalma)

24 gólos: Pap Tibor (Tiszaszőlős)

17 gólos: Kohári Roland (Tiszapüspöki)