Sorozatban öt vereséggel kezdte a 2023/2024-es szezont a Tószeg, és bár az ellenfelek között volt a későbbi bajnok Tiszaföldvár is, az egész évben a kiesés ellen harcoló Tiszagyenda elleni 6–1-es vereség fordulópontot jelentett a csapat életben.

Nem tudott sok pontot elcsípni az élmezőny csapataitól a Tószeg

Fotó: Nagy Balázs

Egyrészt ekkor vette át a gárda irányítását Urbán-Szabó Viktor, másrészt pedig ekkor kezdett stabilizálódni a teljesítmény az eredmények szempontjából. Közvetlen riválisaik ellen magabiztos győzelmeket szereztek, egyedül a végül az elsőosztálytól búcsúzó Kunhegyes számított mumusnak (5–4-es vereség és 1–1-es döntetlen), az élmezőnybe tartozó Törökszentmiklós elleni 3-0-s győzelem, valamint a Szajol elleni pontszerzés (1–1) viszont bravúrnak mondható.

Elégedett vagyok, mert amikor már láttuk, hogy se fel se le nem tudunk mozogni, nagyon jó volt a csapat hozzáállása

– A tavaszi szezont leginkább egy hullámvasúthoz tudnám hasonlítani – foglalta össze az idényt Urbán-Szabó Viktor vezetőedző. – Összességében elégedett vagyok, mert a minimális célunkat teljesítettük, és voltak meccsek, amiken jó teljesítményt nyújtottunk, de persze akadt olyan is, amikor gyengébbet. Szerettünk volna közelebb kerülni az élmezőnyhöz, sajnálom, hogy a felsőház csapataitól nem tudtunk több pontot megszerezni. Azonban a kiesőhelyektől nagyon távol kerültünk, köszönhetően annak is, hogy az utolsó néhány meccsen – amikor már láttuk, hogy se fel se le nem tudunk mozogni – nagyon jó volt a csapat hozzáállása.

Az erőnléten van a hangsúly az alapozás alatt

A július első hetében kezdődtek az edzések Tószegen, heti három alkalommal, leginkább futóedzésekkel, az erőnlét fejlesztésére helyezve a hangsúlyt. Szombaton rajtol a felkészülési mérkőzések sora a kecskeméti SC-Hírös ÉP csapata ellen, július 27-től pedig három héten keresztül szerda-szombat ritmusban foglalták le a gyakorlótalálkozókat.

Jövő héten szombaton Tápiószecsőt (07.27) , négy nappal később Zagyvarékast (07.31), augusztus harmadikán pedig Kenderest látja vendégül a csapat, a hétközi mérkőzésen a Lurkó Focimánia otthonában lép pályára (08.07), zárásként pedig Szajolba utazik az együttes (08.10).

– Bár a hozzáállással elégedett voltam az utolsó fordulókban, a mentális erőt hiányoltam a csapatból a szezon során – tért át az alapozásra a vezetőedző. – A felkészülés alatt erre is hangsúlyt fektetünk, valamint fizikálisan is fel kell javulnunk. A mérkőzéseken pedig az egy az egy elleni szituációkat szeretnék gyakorolni, mert a párharcok megnyerésében is fejlődnünk kell.