Pető Hanna alig egy hónapja két világbajnoki címet is ünnepelhetett az ifjúságiak mezőnyében. Most a felnőttek között Szegedi Angelina (Kis-Duna SE) oldalán remek versenyzéssel magyar bajnoki címet szerzett. Többek között a Bodonyi Dóra, Decsi Dorina párost is maguk mögé utasították. Az utóbbi két versenyző a négyes hajóban vigasztalódott, amelyben klubtársuk Csikós Zsóka és Kiskó Réka (KSI) is lapátolt. Zsóka egyesben is indult, bajnoki címet várt magától, de végül megkellett elégednie a harmadik hellyel.

Pető Hanna (jobbra), Szegedi Angelika páros magyar bajnoki címnek örülhetett

Fotó: Varga Csaba

– Nincs már hátra, mint az ötezer méteres távon kell kiharcolnom a vb-indulást – mondta.

Eredmények: 1000 m

Férfiak. K-1: 1. Erdőssy Csaba (Graboplast Győri VSE) 3:46.809 ,2. Béke Kornél (MTK) 3:47.091, 3. Péli Zalán (Hármaspálya SE) 3:48.927.

K-2: 1. Vajda Bence, Szántói-Szabó Tamás (Atomerőmű SE, Vasas) 3:23.992, 2. Kollek Bálint, Hidvégi Hunor (Kovács Katalin Akadémia) 3:24.288, 3. Noé Zsombor, Noé Bálint (KSI SE, Bp. Honvéd SE) 3:24.810.

K-4: 1. Noé Zs., Noé B., Kulifai Tamás, Szántói-Szabó Tamás (KSI SE, Bp. Honvéd , MTK, Vasas) 3:06.969, 2. Aradi Álmos Balázs, Mitring Olivér Gábor, Kolozsvári Brúnó, Erdőssy (Graboplast Győri VSE) 3:07.477, 3. Kövesdi Patrik, Bükkösi Raymond, Keresztes Kristóf Domonkos, Halmy Lőrinc (Vasas SC-ARC-S Group, UTE) 3:09.289.

C-1: 1. Uhrin Dávid (Merkapt-Mekler LSE) 4:15.385, 2. Slihoczki Ádám (DKSE Dunaújváros) 4:18.009, 3. Mészáros Milán (UTE) 4:20.245.

C-2: 1. Fejes Dániel, Adolf Balázs (Bp. Honvéd, Ferencváros) 3:47.013, 2. Kollár Kristóf, Juhász István Dávid (Atomerőmű SE) 3:49.383, 3. Buday Domonkos, Uhrin Dávid (Törökbálinti KI, Merkapt-Mekler LSE) 3:54.205

C-4: 1. Koczkás Dávid, Uhrin, Lugosi Gergely István, Slihoczki (Merkapt-Mekler László SE, DKSE Dunaújváros) 3:35.797, 2. Mészáros Milán, Korisánszky Dávid, Fekete Ádám, Mitropoulos Iliász (UTE, MTK) 3:39.783, 3. Molnár Csanád, Gyányi Milán, Szilágyi Balázs, Gyányi Levente (MVM Szegedi VSE) 3:42.689.

Nők. K-1: 1. Kőhalmi Emese (Kovács Katalin Akadémia) 4:08.471, 2. Rendessy Eszter (UTE) 4:12.413, 3. Csikós Zsóka (Szolnoki Kajak-Kenu Klub) 4:20.409