A bajnokság végén sokan a CKE remekléséről beszéltek, a csapat szimpatizánsai abban reménykedtek, hogy jövőre már az A csoportba jutást is megcélozza klub. Ehelyett azt hallani, hogy felnőtt csapatát nem indítja el az egylet a nemzeti bajnokságban.

A csapat és lelkes szurkolótábora egyaránt kitett magáért az elmúlt szezonban

Forrás: Facebook/CKE

A klub hivatalos Facebook oldalán és honlapján, amely bajnoki évad alatt napra kész volt, friss hírekkel, tudósításokkal a fotókkal jelentkezett, az elmúlt bő másfél hónapban egyetlen bejegyzés sem történt. Az utolsó tudósítás június 13-an a Ceglédi Városi Tv jóvoltából jelent meg, amelyben Lázár László, a CKE klubelnöke, többek között a felnőtt és utánpótlás csapataik eredményeiről beszélt, illetve azt is mondta, a tervek szerint a hónap végére összeáll a gárda stábja és a játékosállományban történő változásokat is bejelentik. Mind ezek továbbra is váratnak magukra, azóta csak a bizonytalanságokról hallani az elmúlt időszakban.

Hírportálunk úgy tudja, hogy a csapat játékosai a napokban e-mailt kaptak a klubvezetéstől, amiben többek között az áll, hogy nem indulnak a bajnokságban, kosarasaik szabadon távozhatnak. Játékosokkal beszéltünk, akik elismerték, hogy rossz híreket kaptak, de a továbbiakról nem kívántak nyilatkozni. Csütörtökön délben beszéltünk Lázár elnök úrral is, aki egy mondatban cáfolta az információinkat, és azt kérte, hogy egy óra múlva hívjuk fel újra. Azóta többször is próbáltuk hívni, de egyik alkalommal sem vette föl a telefonját.