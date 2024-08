A fordulást követően felváltva potyogtak a pontok, igaz nem nőtt, de nem is csökkent a mieink előnye. Szerencsére nem engedett a gyeplőn csapatunk Kiss Virág beszórta 18. pontját is, majd Kányási gólpasszát Dombai szórta be kintről. A negyed végén Dubei Debóra is hozzá tett a játékhoz és a kosárterméshez is. A lényeg, hogy válogatottunk húszpontos előnnyel várta a zárószakaszt, 66–46.

Az utolsó tíz percben tartotta előnyét a magyar együttes, abszolút nem fenyegette veszély a vezetésüket. A mieink okosan és ponterős kosárlabdáztak, nem hagyták felpörögni ellenfelüket és vártnál is magabiztosabb győzelmet arattak, 87–66. Ezzel bizakodva várhatják szombati elődöntőbeli ellenfelüket, amely az Argentína, Ruanda, Nagy Britannia hármasból kerül majd ki.