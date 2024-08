Fiatal játékosaira szeretne építeni a vármegye I-be feljutott Jászapáti VSE, akik két másodosztályban töltött szezon után kipróbálhatják majd magukat az élvonalban is. Menyhárt Dániel játékos-edző bízik abban, hogy meglehet a bennmaradás, ehhez az is kell, hogy játékosai fel tudják dolgozni a vereséget.

Gőzerővel készül a Jászapáti VSE együttese a vármegye I-es bajnokságra

– Hogyan értékeli az előző szezont?

– Az elmúlt idényünk százszázalékban úgy alakult, ahogy terveztük. Előzetesen nem a bajnoki címet tűztük ki célul, hanem a fiatal játékosainkat szerettük volna beépíteni, de szerencsére mindkettő teljesült, emiatt úgy éreztük, hogy készen állunk a vármegye I-re.

– Két idénnyel ezelőtt is bajnoki címet szerzett a csapat, mégsem vállalták a feljutást. Mi változott azóta?

– A csapat átlagéletkorát és a játékosállományunkat tekintve úgy gondoltuk, hogy szükségünk van még plusz egy évre a másodosztályban, hogy felépítsük a fiataljainkat és tapasztalatot szerezzenek, így nem láttam bölcsnek, hogy egyből feljussunk magasabb osztályba. A fiatal játékosokat nem tudtuk egyszerre beépíteni, ezért ehhez is kellett idő, hogy összekovácsolódjanak, de ezzel sem volt gond, hiszen többen a pályán kívül is barátságot ápolnak egymással, de szükség van arra is, hogy a pályán is jobban megismerjék egymást és a következő legalább öt-hat évben a csapat magját alkossák.

– Hogyan alakult az együttes nyári programja?

–Hathetes felkészülés volt betervezve. Az előző szezon végén leültem a játékosokkal beszélni, hogy a magasabb osztályra való tekintettel tudnánk e növelni az edzésszámot. Így alakult ki, hogy két edzéssel illetve négy héten keresztül egy felkészülési mérkőzéssel dolgoztunk. Az edzőmeccseken kikaptunk a Hevestől 6–3-ra, a Jászberénnyel 1–1-es döntetlent játszottunk, majd vereséget szenvedtünk a Tápiószecsőtől (3–0), és a Mezőkövesd U19-es csapatától is (4–1). Igyekeztünk olyan ellenfeleket keresni, amelyek magasabb szintet képviselnek. Voltak elmaradásaink, de ez nem meglepő. A játékosoknak is rá kellett jönniük, hogy most már nem elég ritmust váltani, szervezettségben és koncentrációban is fel kell nőni, de produkáltunk jó játékrészeket, a Berény ellen például végig egységesek voltunk, emiatt is született az 1–1-es eredmény. Összességében viszont hullámzóak voltunk, a fiatal játékosok még nem tudnak 90 percen keresztül végig egyenletes teljesítményt nyújtani. Itt gondolok a koncentrációra, a taktikai utasítások betartására és a fegyelmezettségre, de amikor jött a félidő vagy egy ivószünet, akkor tudtuk rendezni a sorokat, de ebben fejlődnünk kell, hogy végig koncentráltan futballozzunk egy mérkőzésen.