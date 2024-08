– Mit vár az idei szezontól?

– Véleményem szerint öt csapat lesz, aki odaérhet az első helyre a végelszámolásnál, ezek pedig a Jászfényszaru, a Kisújszállás, a Mezőtúr, a Törökszentmiklós és mi. Az első két fordulóban számunkra kötelező lesz a győzelem a Kunszentmárton és a Tiszaszentimre ellen, és kellenek is ezek a mérkőzések, hogy a nyári felkészülés után össze tudjuk szedni magunkat, szeretnénk hat pontot gyűjteni. Ugyanis ezek után a végső győzelemre is esélyes csapatokkal játszunk. Fontos, hogy hogyan jövünk ki az első öt meccsből, mert ha megfelelő mennyiségű pontot szerzünk, akkor reális esélyünk lesz a bajnoki címre. Ősszel szinte minden rangadót idegenben játsszuk majd – ezeken nem lesz egyszerű elhozni a három pontot –, de ha egy csapat bajnokságot akar nyerni, akkor ezeket a meccseket is hoznia kell. Ha még tavasszal is versenyben leszünk az elsőségért, akkor viszont óriási előnyt jelent majd, hogy otthon tudjuk fogadni legfőbb riválisainkat.

– Hogy érzi, mekkora nyomás van most a csapaton?

– Megnőttek az elvárások, amelyeket eddig még nem ugrottunk meg. De hiszem, hogy ebben a bajnokságban az a csapat tud jól teljesíteni, aki kőkeményen edz és végig futja a mérkőzést. A fiúk nagyon odateszik magukat a tréningeken, ami biztosan kifizetődik majd.