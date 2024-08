A Jászfényszaru VSE kerete nemcsak bő, de minőségre is megfelelő, nem véletlen, hogy a felkészülési időszakban veretlen maradt, ráadásul a Magyar Kupában is nyerni tudott, így Kemecsi László együttese joggal pályázik a dobogóra.

Drávucz Milán (jobbra) visszatérése nagy erősítést jelent a Jászfényszaru VSE csapatának

Fotó: Pesti József / MW Archív

– Hogyan értékeli az előző idényt?

– Úgy indultunk neki a tavalyi szezonnak, hogy szeretnénk felülmúlni az azt megelőző idényben elért hatodik helyünket. Ehhez képest ez annyira jól sikerült, hogy a második hely elérése is reális volt. A véleményes kupakudarcunk Szajolban rányomta a bélyegét a szezonunk végére, azon a meccsen ugyanis több támadójátékosunk is megsérült, akik nagyon hiányoztak mennyiségben és minőségben is, így lecsúsztunk a dobogóról. Ha tudtunk volna a hajrában összpontosítani, akkor viszont nagyon szép évet zártunk volna.

– Mit lehet tudni a csapat nyári programjáról?

– Az augusztus 3-i kupameccshez igazítottuk a felkészülést, július 1-jén kezdtük a közös munkát, és öt alkalommal találkoztunk egy héten – ez vagy három edzést és két meccset vagy négy tréninget és egy találkozót takar. Az edzőmérkőzéseken jól szerepeltünk, legyőztük a Kartalit 5–0-ra, az Energia SC Gyöngyöst és a Hevest 6–2-re, a Herédet 4–0-ra, a Gyöngyösi AK-val 2–2-t játszottunk, illetve a Tápiószecső ellen is nyertünk 2–0-ra. Mindemellett pedig a Magyar Kupa első fordulójában a Baktalórántházát 5–0-ra vertük, mellyel történelmi tettet hajtottunk végre, hiszen a Jászfényszaru még sosem jutott el története során a kupa második fordulójáig. Azon a meccsen egyébként felülmúltuk ellenfelünket már a kiállítás előtt is, az emberelőny pedig megkönnyítette a dolgunkat, motiváltak voltunk, élveztük a játékot. A következő körben az NB III.-as Karcaggal játszunk majd, amely ellen fel tudjuk mérni, hogy hol tartunk jelenleg a harmadosztályhoz képest. Én tizenhat évig játszottam és edzősködtem Karcagon, azonban nem viszem el a csapatot efelé érzelmileg, ettől függetlenül is biztos vagyok benne, hogy a játékosok csúsznak-másznak majd a pályán.

– Milyen változások történtek a keretben?