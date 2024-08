A Nógrád vármegyei kis település elleni kupa mérkőzésen viszont a győzelem igényével lépett pályára Varga Attila csapata. Az esélyek mellettük szóltak, a felkészülésben is jóval előrébb tartottak negyedik ligás ellenfelüknél.

A nagykunsági együttesért szorítóknak nem is kellett csalódniuk, hiszen a Karcag teljesített a találkozóra kitűzött első számú célját, a továbbjutást.

Héhalom SE - Karcagi SE 0-4 (0-2)

Héhalom, 100 néző, vezette: Farkas Bálint (ifj. Imrő, Uracs)

Gólszerzők: Girsik (7.), Nagy Zs (18.), Vogyicska (58., 81.)

Karcag: Fedinisinec - Győri Á., Sághy, Szabó K., Fábián - Györgye, Szűcs K. (Tóth D. 76.) - Talpalló (Vogyicska 46.), Nagy Zs. (Vona 46.), Girsik (Szakács 67.) - Constantinescu (Székely 46.). edző: Varga Attila.

Nehéz talajon lépett pályára a Karcag, de az első pillanattól kezdve éreztette ellenfelével, hogy a továbbjutás a célja. Gyakorlatilag húsz perc után eldőlt a mérkőzés sorsa, innen már csak a végeredmény volt kérdéses. A félidőben hármat is cserélt Varga Attila, hogy lehetőséget adjon másoknak is a játékra, nem elfeledkezve arról, hogy miért utaztak ide. Így is működött azonban a csapat és ilyen különbséggel is megérdemelten nyert.

Varga Attila: A csapat remek hozzáállással teljesítette az elvárást, a továbbjutást. A sok csere már a szerdai bajnoki meccsünknek is szólt, ennek ellenére a második félidőre sem lehet panaszunk.