Az Eger ellen kiválóan sikerült stadionavató után mindenki eredményes szereplés folytatását várta. A DVTK második csapata akár jó alanynak is bizonyulhatott ehhez, ráadásul a hazai együttes a kupában is menetel előre. Győzelemre készült tehát Varga Attila gárdája, a célt pedig végül teljesítette is. A mérkőzés hajrájában hátrányból fordították meg az állást, és megérdemelt győzelmet arattak.

Fotó: Gettyimages.com / Forrás: Illusztráció

Karcagi SE–DVTK II. F4R 3–1 (0–1)

Karcag, 600 néző, vezette: Nagy Attila László (Aczél, Hovanecz)

Gólszerzők: Szakács L. 2 (54., 90+6.), Maruscsak (90.), ill. Fekete V. (38.)

Karcag: Fedinisinec – Győri Á., Szabó K., Fábián, Szakács – Sághy, Vogyicska (Bernáth 92.) – Székely D. (Girsik 78.), Szűcs K. (Talpalló 46.), Nagy Zs. (Maruscsak 78.) – Constantinescu (Györgye 60.). Edző: Varga Attila.

A fizikálisan erős játékosokból álló vendégek – különösen az első félidőben – nagyon megnehezítették a karcagiak dolgát. Remek iram jellemezte az első félidőt is, de akkor még több helyzetet elhibázott a Karcag. Nem úgy a fiatal miskolci gárda, aki egyetlen valamire való helyzetéből gólt ért el. A második felvonásban sem változott a játék képe, de az egyenlítés után csak a mérkőzés utolsó perceiben sikerült bevinni a mindent eldöntő találatokat Varga Attila együttesének. Győzelmük azonban nem érdemtelen, hiszen az egész mérkőzésen sokat tettek ennek eléréséért.

Varga Attila: – Örülök, hogy ismét sokan kilátogattak a mérkőzésre. A nagyszerű hangulatú találkozón két jó csapat játszott, remek iramban. Eseménydús volt a meccs, azt hiszem mindenki jól szórakozhatott.