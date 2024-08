A történelemről annyit, hogy a britekkel eddig egy tétmérkőzést vívtunk, ez a szerbiai 2019-es Európa-bajnokság negyeddöntője volt – tudtuk meg a wbasket.hu statisztikájából. Akkor végletekig kiélezett küzdelemben 62–59-re maradt alul csapatunk. Öten is ott voltak a mostani keretből azon az öt évvel ezelőtti találkozón. Igaz, Kiss Virág és Lelik Réka nem lépett pályára. Hogy mennyire átalakult a vetélytárs kerete, azt jól mutatja, hogy tőlük senki nincs most itt a belgrádi együttesükből.

Minden egyes pontnak örültek lányaink a meccsen

Forrás: Fiba basketball

Magyarország–Nagy-Britannia 82–59 (23–15, 22–16, 18–14, 19–14)

MAGYARORSZÁG: STUDER 11/6, LELIK 15/9, Dubei 6, Török 6, HATÁR 8. Csere: Kányási 8/6, Dombai 5/3, KISS V. 17, Angyal B. 4, Miklós M., Varga A., Tóth F. 2. Szövetségi kapitány: Völgyi Péter.

NAGY-BRITANNIA: Beckford Norton 8, Robb 2, Winterburn 8/6, WILKINSON 14, Ottewill-Soulsby 2. Csere: Ashby 11/3, Price 10, Harrison, Da Silva 2, Ford, Januszewska 2. Szövetségi kapitány: Anna Montanana.

Nagyon bekezdett csapatunk, nem akartak semmit a véletlenre bízni. Ponterős támadójátékkal és határozott védekezéssel esélyt sem adtak a briteknek, hogy szoros legyen a meccs. A jól játszó Lelik Réka a 34. percben szerzett triplájával már 72–49-re vezettünk, majd a szolnoki nevelésű Kányási Veronika is helyre tett egy hármast, innentől formaság volt a mérkőzés a mieink rajt-cél győzelmet arattak. A lefújást követően a magyar mezbe öltőzött ruandai gyerekek pedig táncolva, ugrálva ünnepelték a mienket.

– Megvalósítottuk most is, amit előzetesen megbeszéltünk a csapattal, az ellenfél kulcsjátékosát, Winterburnt nagyon szépen megfogtuk és elvettük a rivális ritmusát – mondta Völgyi Péter szövetségi kapitány az nso-hu-nak. – Minden mutatóban kicsivel jobbak voltunk, és ismét az igazi csapatmunkát mutatja, hogy húsz felett volt a gólpasszaink száma. fegyelmezettségben is lépegetni előre, ezzel nagyon meg vagyok elégedve.

A magyar együttes a Ruanda–Szenegál párharc nyertesével találkozik vasárnap a döntőben, melynek tétje a világbajnoki selejtezőre történő kvalifikáció lesz.