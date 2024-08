– Milyen változások történtek a keretben?

– Volt több távozónk: Csébi Imre Tószegre, Varga István Gyomaendrődre, Vincze Zoltán Szentesre, Tóth Levente és Molnár Zsolt Cserkeszőlőre, Máté-Fazekas Attila pedig a Lurkóhoz igazolt. Mellettük még Sütő Máté is távozik, Kiri Bence pedig abbahagyja a labdarúgást.

Az érkezők oldalán Babák Zoltán és Polecsák Mihály hosszú sérülésből tér vissza, illetve Csabacsűdről igazolt át Pecnyik Gábor, Styecz Dániel és Novodomszky Zsombor, a gyulai akadémiáról Balogh Zsolt és Csomós Koppány szerződött hozzánk, Sztancsik Márk pedig Szarvasról érkezik. Az együtteshez egy tiszakécskei kitérővel pedig visszatér Lázi Bence és Imre Benitó.

– Még egy kapust szeretnénk igazolni, amely Borszéki Csaba személyében lesz megoldva valószínűleg, aki hamarosan aláír hozzánk.

– Mi a csapat célkitűzése a következő idényre?

– Most már megismertem nagyjából a mezőnyt, így jobban be tudom lőni, hogy mire lehetünk képesek. Az elnökséggel egyeztetve és figyelembe véve, hogy fiatal csapatunk van, a bennmaradás a legfőbb célunk.

Ezt az első meccsek meghatározhatják, sajnos nem könnyű a sorsolásunk, ugyanis az első három fordulóban a Törökszentmiklóssal, a Jászfényszaruval és a Kisújszállással találkozunk.

– Én úgy gondolom, hogy képesek lehetünk azonban a tizedik hely környékén végezni. Fiatal, lendületes együttesünk van, mindenkinek fel kell kötni a gatyát ellenünk.

– Min kell változtatni az előző szezonhoz képest?

– Szinte mindenben javulnunk kell. Úgy gondolom, jó erőállapotban van jelenleg a csapat, ami már előrelépés tavalyhoz képest. Emellett az előző idényben sok gólt kaptunk, és keveset lőttünk. Ha a védekezést tudnánk stabilizálni és elöl is jobb arányban használjuk ki a lehetőségeinket, akkor az pontszámban is megmutatkozik majd. Nagyon fiatal a csapatunk, körülbelül 22,5 év lehet az átlagéletkor, de bizakodó vagyok az edzőmeccsek alapján. A pontokat viszont a bajnokságban osztják, így remélem, ott is hasonlóan tudunk majd teljesíteni.