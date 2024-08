Így látták a szakemberek a meccset:

Dorcsák Zoltán: – Parázs hangulatú, vérbeli rangadót játszottunk az erős állományú karcagi csapattal. Az első félidőben akár több gólt is lőhettünk volna. A másodikban is sokat tettünk a győzelemért, amit sikerült is megszereznünk. Úgy gondolom, hogy a játék képe alapján megérdemelten nyertünk.

Varga Attila: – A múltkori meccshez képest, most nem sikerült a jobbik arcunkat mutatnunk. A hiba benne van a játékban, de a motivációban is felülmúlt bennünket a füredi csapat, amely megérdemelte a győzelmet . Sajnos a mieink közül senkit nem lehet kiemelni.