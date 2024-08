Labdarúgás 1 órája

A legjobb tízben zárna a Lurkó Focimánia

Saját elképzeléseit is túlszárnyalta a Lurkó Focimánia az előző szezonban a vármegye I-ben, a nyári időszakban pedig majdnem egy kezdőcsapatnyi játékost igazolt. A szolnokiak a bővebb kerettel nagyobb célokat is dédelgetnek, erről is beszélgettünk Balázs Béla vezetőedzővel.

Kovács Levente Kovács Levente

A Lurkó Focimánia csapatának nem voltak kiesési gondjai az előző szezonban a vármegye I-ben, idén pedig még egy feljebb tennék a lécet, ehhez pedig majd közel tíz játékost igazoltak már nyáron. A megfiatalodott kerettől lendületesebb játékot vár Balázs Béla edző, aki reméli, hogy a támadóoldalon is fejlődik csapata az előttünk álló idényben. Kilenc játékos érkezett eddig a Lurkó Focimánia keretéhez nyáron

Fotó: Mészáros János – Hogyan értékelné az előző idényt? – A várakozásainkon felül teljesítettünk, a bennmaradás volt a célunk, ehhez képest a tizenegyedik helyen végeztünk, amivel elégedettek lehetünk. Akadtak olyan meccsek, ahol maradt bennünk egy-két pont, amivel akár még egy helyet javíthattunk volna, de ettől függetlenül is boldogok voltunk a helyezésünkkel. Nekünk ez a helyezés legalább akkora teljesítmény a lehetőségeinkhez mérten, mint a Tiszaföldvár bajnoki címe. – Hogy nézett ki a csapat nyári programja? – Július 15-én kezdtük a felkészülést, általában három edzésünk és egy meccsünk van egy héten, de volt, amikor két tréningünk és két mérkőzésünk volt. Az edzéslátogatottságunkkal nincs gond, lehetnénk többen, de nyár van, ilyenkor nem egyszerű, hiszen sokaknak egyéb elfoglaltságaik is akadnak. Nyolc edzőmeccset szerveztünk, ebből viszont csak hetet játszottunk le. A Zagyvarékast 3–1-re, a Besenyszögöt 1–0-ra, a Szolnoki MÁV U19-es csapatát pedig 3–2-re győztük le. A Tiszakécske U19-es együttesével kétszer is találkoztunk, előbb nyertünk 3–1-re, majd pedig 3–3-as döntetlent játszottunk. Kikaptunk viszont a Tószegtől 5–3-ra, a Mezőtúrtól pedig 7–0-ra. Hangsúlyozom azonban, hogy engem ezeken a mérkőzéseken nem az eredmény érdekel, sokkal fontosabb az, hogy begyakoroljuk a taktikát, összehangolódjanak a játékosok és tapasztalatot szerezzünk. – Milyen változások történtek a keretben? – Hárman is abbahagyták a labdarúgást, így Göblyös János, Albert Dávid és Tóth József sem lesz már várhatóan velünk sajnos idén. Sikerült viszont bővíteni a keretet, hiszen kilenc játékost már leigazoltunk, egy érkezése pedig még lehetséges. Ács Milán, Cziczás Martin, Hermann Olivér és Török Benedek a Szolnoki MÁV utánpótlásából, Máté-Fazekas Attila a Kunszentmártontól, Majercsik Milán a Békésszentandrástól, Máté Márk Martfűről, Szecskó Máté pedig a Jászkisértől csatlakozik hozzánk, míg Pálosi Richárd egy év kihagyás után nálunk kezdi újra, legutóbb Záhonyban játszott. Amellett, hogy bővült a keret, remélhetőleg minőségben is léptünk előre, ráadásul fiatalodott is a csapat, ezáltal lendületesebbek tudunk lenni, hiszen hat ifistakorú, két fiatal és egy tapasztalt játékost igazoltunk.

– Milyen célokat tűztek ki? – Szeretnénk az első tízben, vagy jó esetben a legjobb nyolcban végezni. De a legfontosabb, hogy jó hangulatú középcsapatot építsünk, ahova a szolnoki fiatalok is szívesen jönnek a fejlődés és a felnőttszintű tapasztalat megszerzése érdekében, innen pedig tudnak majd magasabb szintre lépni. Ezt szeretnénk elsősorban elérni, és úgy gondolom, jó úton járunk, hiszen a tavalyi eredményünk miatt vonzóbbak vagyunk a játékosok számára, ami nagy öröm számomra. – Miben szeretnének fejlődni az előző szezonhoz képest? – Mindenképpen a támadóoldalon kell javulnunk, főleg helyzetkihasználásban. Emellett pedig szeretnénk azt elérni, hogy dominálni tudjunk a gyengébb csapatok ellen és többet birtokoljuk a labdát. Védekezésben úgy gondolom, már tavaly is nagy dolgot tettünk le az asztalra, lelkes, taktikus védőmunkánk pontokat hozott nekünk az előző szezonban, így ahhoz, hogy jobb helyen végezzünk, mindenképpen a támadójátékban kell fejlődnünk.