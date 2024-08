A Magyar Kupa első fordulójában vármegyénk csapatai közül a Jászfényszaru, a Tiszafüred és a Törökszentmiklós szombaton lép pályára, míg a Karcag, a Tiszaföldvár, Martfű, a Szajol és a Szolnoki MÁV vasárnap vívhatja ki a továbbjutás. Utóbbi két együttesből azonban csak egy mehet még egy kört, hiszen egymás ellen mérkőznek meg.

Kópis Róberték (fehérben) a bajnokság után a Magyar Kupa első fordulójában is vármegyebeli riválissal néznek szembe

Fotó: Kiss János/ MW-archív



Szombat 16.30

Jászfényszaru VSE–Baktalórántháza (Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei I. osztály)

Az előző vármegyei bajnokságban negyedik Jászfényszaru a szabolcsi élvonalba most feljutott Baktalórántházát fogadja. A hazai csapatban többen még nem jöttek vissza a szabadságukból, de bő, húsz fős keretükből így is meg tudják oldani a helyettesítésüket. A felkészülést kissé át kellett alakítania Kemecsi László edzőnek, aki szerint játékosai is nagy várakozással tekintenek a mérkőzés elé és szeretnének továbbjutni. Az biztos, hogy a jászságiak még soha nem jutottak el a következő körbe.

Hidasnémeti (Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei I. osztály)–Facultas-Tiszafüredi VSE

A Hidasnémeti saját vármegyéjében az előző szezonban a középmezőnyben végzett, a Tiszafüred pedig nagyon jól kezdte saját bajnokságát, Tiszaújvárosban nyert meggyőző játékkal. Magasabb osztályúként természetesen a mérkőzés esélyesének számít, ezt viszont csak jó futballal lehet érvényre juttatni. A hétvégi találkozót követően öt nap alatt két bajnoki is vár Dorcsák Zoltán fiaira, kérdés, mennyit akarnak tartalékolni ezekre az összecsapásokra Mácsai Lászlóék.

1908 SZAC Budapest (BLASZ I. osztály)–Törökszentmiklósi FC

Kaphatott volna könnyebb ellenfelet is Gergely Mátyás csapata, hiszen a BLSZ első osztály tavalyi negyedik helyezettje vár rájuk szombat délután. Nem lesz egyszerű feladat ez számukra, hiszen a budapesti bajnokság köztudottan az egyik legerősebb vetélkedés a negyedik vonalban. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei szezon ráadásul csak három hét múlva kezdődik, a fővárosi együttesnek így egy hét előnye lehet e tekintetben is, az övék ugyanis augusztus közepén startol.

Vasárnap, 16.30

Héhalom (Nógrád vármegyei I. osztály)–Karcagi SE