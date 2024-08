A győztesek akár magasabb osztályú ellenfeleket is kaphatnak a Magyar Kupa következő körében, ehhez azonban ismét csak idegenben kell harmadosztályú együtteseinknek sikerrel venniük az előttük álló akadályokat.

A kékmezes Karcag és a sárgában játszó Tiszafüred is érdekelt a Magyar Kupa küzdelmeiben

Forrás: MW Archív

Augusztus 24., szombat 16.30

1908 SZAC Budapest–Martfűi LSE

A Martfű szombati ellenfele a BLASZ I-ben szerepel, az előző körben a Törökszentmiklós gárdáját győzte le (5-0) egy sima mérkőzésen. Ezúttal vármegyénk egyik NB III-as együttese, a Martfű néz majd velük farkasszemet a legjobb hatvannégy közé kerülésért. A SZAC egy, míg Koncz Zsolt csapata már négy bajnokin is túl van az idényben, utóbbi gárda jól is kezdte a szezont. Az eddig megszerzett hét pont jó alap a folytatáshoz, egy esetleges kupasiker pedig csak tovább erősítené a csapaton belüli kohéziót. A tréner szokásához híven valószínűleg most is rotál, a győzelem egyik függvénye lehet az, hogy a jövő heti két bajnoki találkozó előtt miként sikerül ez neki.

Szolnoki MÁV FC–Monor SE

Az egy bajnokságban szereplő két együttes találkozója a jelenlegi helyezések alapján nem sok jót ígér a vendéglátók számára. A Tiszaligeti Stadion rekonstrukciója miatt Üllőn sorra kerülő mérkőzésen a tizenhatodik a másodikkal csap össze, ráadásul a sérülések tovább nehezítik a MÁV dolgát. Demeter Viktor, valamint a műtéten átesett Szabó Richárd biztosan nem lehet ott szombat délután, és Bogdán Bence játéka is erősen kérdéses. A bajnoki vetélkedésben eddig veretlen Monor győzelemre készül, de ha Horváth Csaba gárdája valahogy elővarázsolná tavaszi formáját, a szolnoki siker sem elképzelhetetlen, ami a fiúk önbizalmának is jót tenne.

Augusztus 25., vasárnap 16.30

Karancslapujtő–Tiszafüredi VSE

A bajnoki szezonban jól menetelő és még mindig száz százalékos Tiszafüredre ismét nehéz feladat vár. A Nógrád vármegyei első osztály tavalyi első helyezettje ugyan nem került fel a harmadik ligába, de jó játékerőt képvisel. A remekül rajtoló Füred így is esélyese a párharcnak, azonban az újabb sikerhez tartani kell eddigi formáját. Az előző fordulóból gólzáporos győzelemmel ment tovább Dorcsák Zoltán csapat, de várhatóan most nem lesz ilyen egyszerű dolguk. Aranyos Mózes (kisebb agyrázkódás) és Kalmár Ferenc (húzódás) most biztosan nem lehet a csapat segítségére.