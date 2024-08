Gólszerzők: Kriska (6.), ill. Hegedűs M. (13.)

Gyors gólváltással kezdődött a mérkőzés, előbb az előző szezon házi gólkirály, Kriska Norbert volt eredményes, majd néhány perccel később Hegedűs Martin egyenlített. Martfűi mezőnyfölény jellemezte a mérkőzést, de mindkét csapatnak akadtak helyzete. A hajrában a hazai nézők izgulhattak, de Gerhát Dávid óriási bravúrral hárított a vásárhelyi próbálkozást.

Koncz Zsolt: – Jól kezdtük a mérkőzést, megragadtuk a kezdeményezést és sikerült is megszereznünk a vezetést. Mondhatni a semmiből egyenlített a Hódmezővásárhely. A második félidőben nagy nyomást gyakoroltunk az ellenfélre, 6-7 szögletet is rúghattunk, amelyekből azonban nem tudunk profitálni, ezeket a lehetőségeket egy ilyen döntetlen-szagú mérkőzésen a magunk javára kellene fordítani. Bár nekünk is megvoltak a lehetőségeink, a meccs végén órásit védett a kapusunk. A játék képe alapján jogos a döntetlen.