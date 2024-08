Utóbbi elképzelése jött be, vármegyei együttesünk ezúttal kishitűen futballozva csak árnyéka volt önmagának.

Fotó: Gettyimages.com / Forrás: Illusztráció

Vasas FC II. - Martfűi LSE 3-0 (2-0)

Budapest, Illovszky stadion, 100 néző, vezette: Erdélyi Balázs (Turi, Domján)

Gólszerzők: Németh B. (9., 21.), Farkas J. (61.)

Martfű: Gerhát - Draskóczi, Ladányi T. (Laczkó 63.), Vincze, Kasik - Balla Z. (Kinyig 46.), Ficsor (Asztalos 46.), Prozlik - Desnica (Székely D. 46.), Kriska, Pintér V. (Méhesi 73.). Edző: Koncz Zsolt.

Gyengén kezdett a Martfű, ennek ellenére az ellenfél kapuja előtt is adódott egy helyzet a játékrész elején. Ezt követően két pontrúgásból kapott gólokat a vendég együttes, ami meg is határozta az első félidő képét. Koncz Zsolt csapatának csak felvillanásai akadtak, igazán már ekkor sem hitték el játékosai hogy van keresnivalójuk az első csapatból öt fiatalt is játszató Vasas II. ellen.

A folytatásban sem sokat változott a helyzet, a vendégek árnyékuk voltak önmaguknak. Egy szöglet után szerzett érvénytelen gólt lehetett csak feljegyezni a nevük mellett, de miután az ellentámadásból harmadik gólját is megszerezte a fővárosi együttes, minden eldőlt.

Koncz Zsolt: Sajnálom, hogy ezúttal nem tudtuk átlépni a saját árnyékunkat. Azt gondoltam, hogy a múltat már sikerült lezárnunk, de tévedtem. Amíg ezt nem tesszük meg, addig hullámzó teljesítményt fogunk nyújtani.