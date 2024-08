A MÁV mindent elkövetett, hogy javítson idei mérlegén, a rendes játékidőben döntetlenre végzett esélyesebb ellenfelével szemben. A hosszabbítás utáni tizenegyes párbajban azonban elbukott, így ezúttal is sem érte sikerélmény a csapatot.

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock.com

Szolnoki MÁV FC - Monor SE 2-2 (1-1) tizenegyesekkel 3-4.

Üllő, 100 néző, vezette: Sveda Marcell (Nagy V., Szabó D.)

Gólszerzők: Iván M. (38.), Dósa (48.), ill. Hadnagy (30.), Bálint (61.)

Szolnok: Csáki - Sitku (Lengyel G. 98.), Kópis, Kardos, Pinto (Bogdán B. 87.) - Lengyel B., Tisza, Dósa (Barna V. 63.) - Dudok, Annus, Iván M. (Csanádi 83.). Edző: Horváth Csaba.

Jól kezdett pedig a csapat, több lehetősége is adódott a vezetés megszerzésére. Mégis a Monor jutott előnyhöz, egyik szögletük után ugyanis elaludt a szolnoki védelem (0-1). Lengyel Béla mesteri gólpasszát követően azonban Iván Milán egyenlített, így döntetlen állással vonultak pihenőre a csapatok.

Fordulás után a vezetést is magához ragadta a pályaválasztó Dósa Zsombor révén (2-1), de a Monor sem hagyta magát és egalizált. Hosszabbítás következett, amelyben a győzelmet is megszerezhette volna a MÁV, de nem tudott élni nagy helyzetével. Büntetőpárbajra került sor, amelyen a Pest vármegyei együttes bizonyult jobbnak, mivel ellenfelük két ízben is hibázott. Győzelmével a Monor jutott a legjobb hatvannégy csapat közé.

Horváth Csaba: Sokat tettünk a győzelemért, de a tizenegyes párbajban a szerencse is elpártolt tőlünk. Jót tett volna a lelkünknek, ha sikerül továbbjutnunk.