NB III. Északkeleti csoport

Facultas-Tiszafüredi VSE–Füzesabony SC Erőss Út

Szerda, 17.30

Jól kezdte a szezont a Tiszafüred, a sikeres bajnoki rajtot követően a kupában pedig gólfesztivált rendezett Hidasnémetiben. Az utóbbin aratott fölényes győzelem azért kétes értékű, mert a gyenge játékerőt képviselő ellenféllel szembeni mérkőzésnek nem sok sportértéke volt. Most viszont a csoport egyik újonca, a Füzesabony látogat a Lipcsey Elemér sporttelepre, és bizonyára szeretné megmutatni, hogy nem véletlenül került fel a harmadik ligába. Dorcsák Zoltán edző csapata pedig azt, hogy a Tiszaújvárosban mutatott magabiztos játéka csak a kezdet volt és a folytatásban igazolná, hogy a biztos bennmaradásnál nagyobb céljaik is lehetnek ezúttal.

Kisvárda II.–Karcagi SE

Szerda, 17.30

Az előző bajnokságban ebben a párosításban a hazai csapat diadalmaskodott, azóta viszont hatalmas változások történtek Karcagon. Mindössze hat játékos maradt a keretből, azaz tejesen új csapatot kell építenie Varga Attila edzőnek. Most még az út elején járnak, az első mérkőzésük a DVSC II. ellen el is maradt, a vasárnapi kupamérkőzés pedig még nem volt igazi értékmérő. Arra azért mindenképpen jó volt, hogy láttassa a trénerrel: működik a csapata. A játékosok hozzáállása nagyszerű volt és a cseréket követően a találkozó végéig remekül teljesítettek a pályára lépők, így megvan a remény arra, hogy a bajnokságban is jó rajtot vegyen a Karcag.