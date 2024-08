Az NB III. negyedik fordulójában az Északkeleti csoportjában a Tiszafüredi VSE a Karcagi SE csapatát látja vendégül. Délkeleten pedig a Tiszaföldvár SE továbbra is a kunszentmártoni albérletében fogadja ellenfeleit, míg a Szolnoki MÁV FC és a Martfűi LSE Budapestre látogat.

A Karcagi SE győzelemmel avatta fel stadionját, most a Tiszafüredhez látogat az NB III-ban

Fotó: Karcagi SE



NB III. Északkeleti csoport

Facultas-Tiszafüredi VSE–Karcagi SE

Vasárnap, 17.30

A szezont megelőzően talán csak álmodoztak arról a Tiszafüred szurkolói, hogy az első három forduló után csapatuk a tabella élén áll, ráadásul százszázalékos teljesítménnyel. Dorcsák Zoltán együttese viszont ott folytatta, ahol az előző idény végén abbahagyta, és remek sorozatának köszönhetően éllovasként fogadhatja majd a vármegyei rivális Karcagot.

Varga Attila gárdája sem áll rosszul, sőt két meccs után még veretlen, de vesztett pontok tekintetében a harmadik legjobbak a nagykunságiak. Az első fordulós meccsüket viszont későbbre kellett halasztani a stadionjuk hitelesítése miatt, ahol legutóbb végül kiütéses, 6–2-es győzelemmel debütáltak az NB III.-ban. A karcagiak kerete megerősödött, több magasabb osztályban is helytállt játékost szerződtettek, így nehéz megjósolni, melyik csapat lesz az esélyes, az viszont biztos, hogy izgalmas csatára számíthatunk vármegyénk együtteseinek rangadóján.

NB III. Délkeleti csoport

Vasas FC II.–Szolnoki MÁV FC

Vasárnap, 11.00

Már-már hagyományt teremt abból a Szolnoki MÁV, hogy pocsékul kezdi az idényt az NB III.-ban. Talán az idei viszont mind közül a legrosszabb, három meccs után továbbra is pont nélkül áll a kiesőzónában. A Tisza-partiak ellenfele ezúttal az a Vasas II. lesz, amely egyetlen győzelmét a Martfű ellen aratta, ráadásul azt is úgy, hogy többen is lejátszottak az NB II.-es keretükből. Érdekesség, hogy a szolnokiak tavaly az angyalföldiek ellen szerezték meg első győzelmüket a szezonban, akkor Tisza Kálmánék 3–0-ra nyertek hazai pályán. Hasonló eredményben bíznak idén is a MÁV háza táján, most viszont idegenben kell kiharcolni a sikert.

Tiszaföldvár SE–Gyulai Termál FC

Vasárnap, 17.30