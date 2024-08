Újabb hétközi forduló vár csapatainkra az NB III.-ban. A Tiszafüred és a Tiszaföldvár idegenben, a Martfű és a Karcag hazai pályán lép pályára, míg a Szolnoki MÁV Cegléden fogadja majd a Hódmezővásárhely csapatát.

Vincze Patrik (labdával) és társai szeretnék folytatni jó bajnoki szereplésüket az NB III-ban

Fotó: Mészáros János

NB III. Északkeleti csoport

FC Hatvan (7.)–Facultas-Tiszafüredi VSE (1.)

Szerda, 17.30

Kedvező helyzetben, pontosabban az élről várja a bajnoki folytatást a Tiszafüred legénysége. Az eddigi hat mérkőzéséből százszázalékos mérleget produkáló együttes soha nem kezdte még ilyen jól az idényt, és szeretnék ezt meglovagolni Dorcsák Zoltán tanítványai – vagyis addig ütni a vasat, míg meleg. Kalmár Ferenc és Bényei Balázs biztosan nem játszanak a hétközi mérkőzésen a Hatvan ellen, amely szereplése érdekesen alakult az első négy találkozóján. Háromszor is rúgott gól nélkül végeztek a hevesiek, a mindenkire veszélyes kis Loki elleni idegenbeli mérkőzésen viszont több alkalommal is betaláltak és győzelemmel távoztak Debrecenből. A Facultas védelme is szeretné távol tartani a vendéglátók támadóit Lisztes Bence kapujától.

Karcagi SE (8.)–DVTK II. (6.)

Szerda, 17.30

Magabiztos játékkal nyert a kupában a Karcag, a siker titka a csapat motiváltságán is múlott. A bajnokságban az új stadiont remek játékkal, hat rúgott góllal avatta fel Varga Attila együttese, bár utána nem sikerült a listavezető Tiszafüred kapujába találnia. Ezúttal az ötvenszázalékos mérleggel bíró DVTK II. lesz hazai pályán az ellenfele, riválisát az előző szezonban mindkét alkalommal felülmúlta. A szerdai győzelemhez a stabil védekezés és az abból indított támadások eredményességére is szükség lehet majd. Győzelem esetén pedig eggyel kevesebb mérkőzést játszva is közelebb zárkózhatna az élmezőnyhöz a nagykunsági együttes.

NB III. Délkeleti csoport

Martfűi LSE (6.)–Kecskeméti TE II. 1911 (12.)

Szerda, 17.30

A Martfű sem élte túl a második kupafordulót, de vármegyei riválisaikhoz képest sokkal jobban áll a szénája a bajnokságban. A kupakiesés nem töltötte el azért boldogsággal a szakvezetést, de mivel a fő csapásirány nem ez, sokáig nem búslakodnak majd rajta. Ellenben tovább szilárdíthatják pozíciójukat a tabellán, ha sikerrel veszik az előttük álló két fordulót. A Kecskemét II. után egy vármegyei derbi következik, a Tiszaföldvár ideiglenes otthonában, Kunszentmártonban. Jól emlékezhetnek még az előző bajnokság nehézségeire Martfűn, bizonyára nem szeretnék ismét átélni, ehhez viszont újabb pontokra van szükség.