Jalen Jackson is úgy érezte, hogy jó helyre került, jelenleg pedig azon dolgoznak, hogy minél hamarabb összeszokjon a csapat, hogy aztán a szezonban minden sorozatban versenyképesek legyenek.

Pallai Tamásék (labdával) nyílt edzéssel kezdték az Olajbányász Szurkolói Családi- és Sportnapot

Fotó: Kovács Levente

A játékosok közül pedig végezetül Peringer Balázs kapott szót, aki közel tíz év után tért vissza a csapathoz, amelyre szíve mélyén mindig is vágyott. Emellett nagyon várja már, hogy bizonyíthasson, úgy gondolja, hogy nagyon jó társaság jött össze, amely keményen dolgozik és mindent megtesznek azért, hogy feltegyék az i-re a pontot a szezon végén.

Csősz Tamás is értékelte az Olajbányász előző szezonját

Az NHSZ-Szolnoki Olajbányász ügyvezetője, Csősz Tamás értékelte az előző évet, amelyben elmondta, hogy februártól Oliver Vidin érkezésével összeállt a csapat és az elmúlt négy év legeredményesebb szezonját zárta a Magyar Kupa-győzelemmel és a bajnoki ezüstéremmel. Megköszönte az szurkolóknak a biztatást, hiszen a budapesti BOK csarnokban hazai pályát teremtettek a drukkerek, amelynek köszönhető volt az aranyérem, emellett pedig a végig a bajnokság során kitettek magukért és úgy látja, hogy egyre több embert érdekel a Szolnoki Olajbányász.

A nyári munkára rátérve kiemelte, hogy több fontos mérföldkövet is elért a csapat kezdve Oliver Vidin hosszabbításával, mellette pedig Sztrahinja Jovanovicsot, az NB I. legjobb irányítóját is sikerült itt tartani. Mellette a magyar mag is nagyjából egyben maradt Rudner Gáborral, Lukács Norberttel, Pallai Tamással kiegészülve Peringer Balázzsal és Boris Krnjajskival, illettve a fiatalokkal, Horváth Ákossal és Szugyiczki Mátéval. Az ügyvezető szerint sikerült egy tavalyhoz képest fizikálisabb csapatot építeni, köszönhetően az érkezőknek, ami szintén fontos lehet majd a jövőt illetően, végezetül pedig kiemelte, örül, hogy ismét a nemzetközi porondon bizonyíthat a csapat és reméli, hogy ott is sikeresen tud majd szerepelni az Olajbányász.

Végezetül pedig a szurkolói kérdések egy része a nemzetközi és a hazai mérkőzések menetrendjéről szólt, amellyel kapcsolatban a klub időben tájékoztatja majd a szurkolókat. A bérletárak emelkednek tavalyhoz képest, a megújításra/vásárlásra pedig online is lesz lehetőség, a B-középbe szóló bérletek idén várhatóan 35 ezer forintba kerülnek majd, de ezért az árért a FIBA Európa-kupa mérkőzéseit is meg lehet majd tekinteni, így több meccset „kapnak” a szurkolók az idei szezonban.