Az újonnan kinevezett vezetőedző régóta dolgozik az utánpótlásban, így elsősorban a környékbeli fiatalokkal számolt, például több tiszaföldvári focistát is megkeresett. Így érkezett a csapathoz Gonda Róbert, Molnár Dániel, Udvarnoki Bence és Huszár Szabolcs is. Törökszentmiklósról Ladányi Dániel és Ladányi Ármin tette át a székhelyét Falvára. Az érkezők között van Nagy Kristóf (Hajdúhadház), Márkus Olivér (Tiszakécske), Kormos Máté (Cserkeszőlő) és Vadas Gergő (Martfű) is, valamint sikerült reaktiválni Kiss Pált és Kecskés Dénest, akik az elmúlt időben nem játszottak.