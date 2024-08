A játékosként Ausztriában és Németországban is megfordult Sándor Renáta korábban a magyar női válogatott valamint a JRA másodedzője is volt, valamint a jászberényi U17-es csapat vezetésével is megbízták.

Sándor Renáta (világoskékben) megkezdte a Jászberény röplabdásainak felkészítését

Forrás: Jászberényi Röplabda Akadémia