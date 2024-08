Szép számú nézősereg mellett az egész mérkőzésen uralta a játékot a magasabb osztályban játszó Szolnok. Hamar vezetést is szereztek a vendégek, a Szajolnak mindössze egy helyzete akadt ebben a félidőben, de kihasználatlanul hagyta. A folytatásban is hasonló forgatókönyv szerint zajlottak az események, de két gólos hátrányban a hazai gárda ajtó-ablak ziccerben rontott, amivel el is lőtték a maradék puskaporukat. Ezt követően nyugodtan tudott cserélni a MÁV, tovább növelte előnyét, és fél szemmel már a szerdai bajnoki találkozójára is koncentrálhatott.

Donkó Krisztián: Látszódott az osztálykülönbség, de az is, hogy négy héttel előrébb jártak a felkészülésben vendégeink. Azért ha támadónk belövi óriási ziccerét két gólos hátrányban, szorosabban is alakulhatott volna a végeredmény.