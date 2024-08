Az NHSZ-Szolnoki Olajbányász túl van az alapozás első hetén, miután augusztus 5-én napi két tréninggel elkezdte a közös munkát Oliver Vidin gárdája. A felkészülés első szakaszában a csapat délelőttönként a Véső úti Sportközpontban futóedzéseken vesz részt, délután pedig a Tiszaligeti Sportcsarnokban erőnléti és labdás feladatokat hajtanak végre a játékosok. Ez utóbbin tekintettük meg személyesen is az együttest.

A Szolnoki Olajbányász új igazolásai, Peringer Balázs (balra) és Fardaws Aimaq (jobbra) is munkába álltak

Fotó: Mészáros János

A felkészülést Oliver Vidin vezetőedző egyik barátja, "Loki" is segíti, azonban ő nem csatlakozik az edzői stábhoz, kizárólag az alapozásnál dolgozik az együttessel. Jó hangulatban telt az edzés, az újak is beilleszkedni látszódtak, a légkört ráadásul a játékos feladatok is javították, melyeken volt, hogy egymással kellett megküzdeni a játékosoknak, vagy éppen a karukat kinyújtva a kitartásukról tettek tanúbizonyságot – persze a tét sem volt kicsi, hiszen a vesztesnek az egész csapatot meg kell hívnia kávéra. A hangulat viszont abszolút nem ment a munka rovására, az erősítő gyakorlatok közben rendesen megizzadtak a kosarasok.