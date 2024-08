Végül ez nem sikerült, egy végletekig kiélezett találkozón a tiszazugi együttes a hosszabbítás hajrájában kapott góllal maradt alul, így kiesett a kupából.

Testvériség-Újpalota SE - Tiszaföldvár SE 1-0 (0-0, 0-0, 0-0)

Budapest, Testvériség sporttelep, 200 néző, Kovács Gábor Péter (Kondákor, Mózsa)

Gólszerzők: Ambrózi (118.)

Tiszaföldvár: Krnács - Bánki-Horváth G. (Bánki-Horváth P. 46.), Borgulya (Háda 46.), Sági;(Szántó 91.), Korógyi - Ruzsa (Antman 46.), Lestyán - Kálmán Sz. (Fődi 64.) - Oláh Á. (Bidzylija 40.), Bojtos, Fehér Zs. Edző: Erős Károly.

A nagy meleg rányomta bélyegét a mérkőzésre, a vendégek lassan, körülményesen szőtték támadásaikat. Az alacsonyabb osztályú ellenfél nagyon lelkesen futballozva keményen ellenállt, így a sok rossz döntést - különösen a támadó zónában - hozó tiszaföldvári játékosok nem találták a hazai védekezés ellenszerét.

A második félidőben is hasonló forgatókönyv szerint zajlottak az események, ha már túljutottak a hátvédeken Fehér Zsolték, ott volt az Újpalota kapusa. A hosszabbításban is a fővárosi gárda hálóőre játszotta a főszerepet, és ahogy ilyenkor lenni szokott, egy ellentámadás után a Testvériség szerezte meg a vezetését, ami egyben továbbjutásukat is jelentette.

Erős Károly: A legutóbbi meccsünkön az utolsó percben kaptunk gólt, most is így történt. Mentálisan rossz passzban vagyunk, folyamatosan fizetjük a tanulópénzt de nincs idő keseregni, mert nyakunkon a szerdai bajnoki mérkőzés. Ettől többre lesz szükség minden téren, ráadásul sérülések is nehezítik helyzetünket.