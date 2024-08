Kalmár Ferenc mellett Engel Alex, és Barzsó Attila és Bényei Balázs sem vállalta a játékot, a meglehetősen foghíjas együttes ráadásul hamar hátrányba került, később pedig csak futott az eredmény után.

A folytatásban is támadólag lépett fel a Tiszafüred

Fotó: Pesti József

Hatvan FC–Facultas-Tiszafüredi VSE 5–1 (3–0)

Hatvan, 150 néző, vezette: Nagy Róbert (Márkus, Deme)

Gólszerzők: Kitl 2 (18., 45. mindkettőt 11-esből), Dinka (35.), Czibolya (56.), Burzi (89.), ill. Pap Zs. (68.)

Kiállítva: Silimon (Hatvan, 36.)

Tiszafüred: Lisztes - Kiss H. (Újvári 46.), Aranyos, Gellén, Szövetes (Ballók B. 46.) - Kovács D. (Almomani 46.), Mácsai, Karmacsi - Pataki, Trencsényi, Pap Zs. edző: Dorcsák Zoltán.

A mérkőzés elején két alkalommal is veszélyeztette ellenfele kapuját a vendég gárda, majd mezőnyjátékkal telt a folytatás. Némiképp váratlanul egy nagy védekezési hiba után büntetőből jutott előnyhöz a hazai együttes, majd egy szerencsés góllal megduplázta előnyét (2-0). Ezt követően emberhátrányba került a Hatvan, de úgy tűnt, ez inkább a Facultas gárdáját zavarta meg. Egy újabb elkerülhető tizenegyessel immár hárommal ment a hevesi együttes és az emberfór ellenére eldőlni látszott az eredmény.

A folytatásban is támadólag lépett fel a Tiszafüred, ám egy újabb védelmi baki végképp megpecsételte sorsukat (4-0). Hiába szépített már Pap Zsolt, és volt több lehetősége is a további találatokhoz csapatának, nagy volt már a hátrány. Ráadásul egy kontárból még egy gólt lőtt a korábbi két hazai meccsén eredménytelenül futballozó Hatvan és meglepő vereséget mért a korábbi hetekben látott önmagához még csak nem is hasonlító vendégekre.

Dorcsák Zoltán: Nem szeretném kisebbíteni ellenfelünk győzelmének értékét, de a hazai csapatnak elég volt ma csak kijönnie a pályára, mert játékosaink tálcán kínálták számukra a lehetőségeket. Két gólos hátrányban, de emberelőnyben nekünk kellett volna gólokat lőnünk, ők tették meg ezt azonban helyettünk.