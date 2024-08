– Már az előző szezonban is részt vettem a felnőtt csapat körüli munkában, de csak másfél héttel ezelőtt tudtam meg, hogy az elődöm végleg feláll a kispadról – emlékezett vissza Boros Dávid, a Tiszagyenda vezetőedzője. – Tavaly csak az utolsó két fordulóban nem álltunk kieső helyen, de azt gondolom, hogy a vármegye I-es csapatok között a legkisebb településeként sikerként könyvelhetjük el, hogy a legelső szezonban bennmaradtunk, ráadásul mi lettünk a legsportszerűbb csapat is.

Új taktikai hadrenddel készül a kékmezes Tiszagyenda

Fotó: Nagy Balázs

Rosszul sikerült a Tiszagyenda felkészülése, de a motiváció töretlen

A felkészülés július közepén kezdődött Tiszagyendán, de az edzői poszt körüli huzavona miatt nem úgy sikeredett, ahogyan azt eltervezték.

– Nem igazán volt egybetartva a csapat, bár a mag – ha nem is nagy létszámban –, részt vett az edzéseken. A gyakorló meccsekre viszont a keret zöme el tudott jönni, de ezzel együtt is nagyon gyengére sikerült a nyári tréning. Csak az elmúlt szűk két hétben kezdtünk el keményebben edzeni, de a játékosok már tudják, hogy ebbe most bele kell tenni az energiát, mert van még lemaradásunk.

Az átigazolások során Havellant Ferenc érkezett a kapuba Kunszentmártonból, Tálas Dávid pedig a Szolnok Fanatictól, Lukács Dávid viszont Tiszapüspökibe távozott. Így Tasi Istvánra, a Tiszagyenda „örökös hálóőrére” középhátvédként számít majd az edző.

– Azt érzem, hogy a hangulat egyre jobb, elsősorban a fiatalokat próbájuk beépíteni a csapatba, általuk pedig mindenki nagyon motivált. A felkészülési mérkőzéseink nem sikerültek jók, Egyekkel 3–3-at játszottunk, Tiszaszentimrét pedig 2–0-ra legyőztük, de kikaptunk Fegyvernektől (3–2), Kunhegyestől (4–3) és Tiszaszőlőstől is (3–1). Egyelőre nem mindegyik játékosnak találtuk meg a posztját, és formációt is váltottunk a tavalyi évhez képest. Négy védővel és három támadóval szeretnénk játszani, de persze ezt még gyakorolnunk kell.

Kulcsjátékosok bajlódnak sérüléssel

A bajnoki rajt előtt két meghatározó játékos is megsérült, Rézsó Gábor még legalább három-négy hétig nem játszhat vakbélműtétje után, Boros Benedek pedig térdsérülése ellenére is vállalja a játékot.