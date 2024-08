– Teljesen más rendszerben kell majd játszanunk itt a vármegye I-ben – beszélt arról Szoboszlai, hogy mi kell a bennmaradáshoz. – Sokkal defenzívebbnek kell lenni, ehhez pedig a játékosoknak is hozzá kell szokni. Nem lesz egyszerű mert a vármegye II-ben is sok gólt kaptunk ahhoz képest, hogy ott sokkal több meccsen tudtuk dominálni. Emellett a helyzetkihasználásunkon is javítani kell, koncentráltan kell futballoznunk. Hiszek a csapategységben, küzdenek majd egymásért a játékosok és mindent megtesznek a bennmaradásért.