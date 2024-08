– A verseny közben nem gondolok semmire, csak megyek, nagyon élvezem. Ha első helyen tudok rajtolni, akkor nincs, aki megelőzzön, de az előzésekhez még kell némi tapasztalat. Legutóbb a jobb tükröm odalett, de sikerült, amit terveztem – mondta büszkén a fiatal lány.

Volt, hogy fejre állt az autóval

60-80 kilométer per órával halad a versenypályán Nagy Adrienn. Ahogy egyre nagyobb a rutin, a bátorság is még inkább növekszik. A fiatal autóversenyző különleges helyzetbe is keveredik. Az édesanyja ezekben a pillanatokban aggódik igazán.

A versenyautóból minden szükségtelen alkatrészt és felszerelést kiszereltek, hogy minél könnyebb legyen

Fotó: Pakainé Pusztai Nóra

– Pályabejáráson voltam és nem láttam a portól. Mentem fel a dombra átfordultam fejtetőre. De ezt a pillanatot is élveztem – mesélte Nagy Adrienn. Ütközés részese is volt már, de ez sem akadályozta abban, hogy végigcsinálja a versenyt.

– Volt olyan csúszós a pálya, hogy elrajtoltam, majd amikor kanyarodni kellett volna, egyszerűen keresztbe fordultam – említette meg egy másik élményét.