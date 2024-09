Nem véletlenül került a képbe persze nyáron sem Brlázs Gábor, hiszen több földvári futballistának is volt már edzője régebben, és a vezetők is tisztában voltak eddigi munkásságával. A tréner korábban dolgozott az NB II-es Békéscsabánál, amely gárdát előbb benntartott, a következő évad azonban már nem sült el ilyen jól, és hét körrel a szezon vége előtt felmondtak neki. A tavalyi szezonban a vármegye I-es Gyulát irányította, amellyel feljutott ugyan az NB III-ba, mégsem folytathatta megkezdett munkáját.

Brlázs Gábor két héttel ezelőtt vette át Tiszaföldvár SE irányítását

Fotó: Bencsik Ádám/ Békés Vármegyei Hírlap

– Gyulán hosszabb távra terveztem volna, de úgy alakultak a dolgok, hogy másik edző kapott bizalmat a folytatásra. A Békéscsaba akadémiáján helyezkedtem el, de már nyáron is felmerült a nevem Tiszaföldvár SE csapatánál. Azóta is tartottam a kapcsolatot a vezetőkkel, több játékost ismertem korábbról és az eddigi mérkőzéseket illetően is képben voltam nagyjából – avatta be Brlázs Gábor hírportálunkat abba, hogy miért is eshetett rá a választás.

Bizakodó együttesével kapcsolatban Brlázs Gábor

– Akkor nem érhette teljesen váratlanul a felkérés. Milyen tapasztalatokat szerzett az eddig eltelt két hétben?

– A futballisták egy része dolgozott már a kezem alatt, úgy látom, hogy a fizikai állapotuk nekik és a többieknek is rendben van, elsősorban mentálisan kell őket felhozni. Jelen pillanatban nehéz megmondani, hogy mi lehetett az oka az eddigi gyengélkedésnek, a folyamatos sikertelenség nem tett jót a csapatnak, az biztos. Éppen ezért bizakodó vagyok a hátralevő időszakra vonatkozóan, nem gondolom, hogy ez a csapat kiesésre van ítélve. Előrébb kell lépnünk a helyzetkihasználás területén és a védekezésünkön is tovább kell csiszolni. Nagy változásokat nem lehet eszközölni, elsősorban azokra épitek, akikre az elődöm is számított. Bő a keretünk, de a folyamatosan zajló bajnokságban különösebb kísérletezésre nem igazán van lehetőség. Az biztos, hogy több előnyt már nem adhatunk a folytatásban ellenfeleinknek.

– A listavezető ESMTK elleni idegenbeli gól nélküli döntetlen is azt bizonyítja, hogy igyekeznek minden pontot megbecsülni. Mi várható a Szolnok elleni alsóházi rangadón?