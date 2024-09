Vízilabda 1 órája

Legalább a tavalyi szereplését ismételné meg a Ceglédi VSE

Az elmúlt szezon hajrájában, három fordulóval a befejezés előtt még a bajnoki cím sem tűnt elérhetetlennek a Ceglédi VSE vízilabdázói számára. Az utolsó meccsein azonban kikapott Sűrű Dezső alakulata, így végül a dobogó is elúszott. Talán ez is az oka volt annak, hogy nagy átalakuláson ment keresztül a CVSE a nyári felkészülési időszak alatt. A keret viszont nem gyengült – állítja az edző –, akár a tavalyi szereplés is megismételhető.

Jegesi László Jegesi László

A változásokat elsősorban a szolnoki játékosok távozása generálta. Nagy Richárd, Bukta Szilárd és Kovács Milán egyaránt munkahelyi elfoglaltságai miatt hagyja el a Ceglédi VSE csapatát, Balla Dominik pedig külföldön kezdi meg tanulmányait. Süveges Mátéval még folynak a tárgyalások a jövőjét illetően, de ő is ahhoz áll közelebb, hogy elhagyja az együttest. Tornagyőzelemmel készült a szezonra a fehér sapkás Ceglédi VSE

Forrás: Ceglédi Vízilabda Fiatalokkal pótolják a távozókat Az eligazoló játékosokat elsősorban fiatalokkal pótolta a klub, a ceglédi nevelésű, de a Vasas ifjúsági csapatában pallérozódó Kecskeméti Koppány volt az első érkező. Rajta kívül Rajna Péter a BVSC-ből, valamint Balogh Mátyás az OB I/B-s KSI gárdájától teszi át a székhelyét a Pest vármegyei városba, utóbbi két évvel ezelőtt már játszott a vasutasoknál. Szintén visszatérő dr. Simon Balázs, aki több évet lehúzott a klubnál utánpótlás korában, később pedig felnőtt játékosként is alapembernek számított. A Ferencvárosból Szabó Patrik jön, de talán a legnagyobb nyereség a szintén FTC nevelés Zeman Márton megtartása, ő immár korosztályos világbajnoki címmel a tarsolyában folytatja a gárdánál.

Az ifjúsági csapatból kiöregedett Szabó Róbert és Hajdú Kornél maradnak az együttesnél és kapusposzton sincs változás, Hörömpő Botond és Veres Huba tempóznak a háló előtt. Sűrű Dezső számít még az ifjúságiak keretéből Lugosi Ádám, Leé Benedek és Fábián Olivér játékára az előttük álló szezonban. Dobogós helyezésben reménykednek a Ceglédi VSE háza táján Az, hogy ez a tavalyihoz képest bővebb keret mire lehet elég idén, Sűrű Dezső vezetőedzőt kérdeztük. - Erős, és legalább annyira kiegyenlített bajnokságra számítok idén is, hasonlóan ahhoz, amilyen az előző volt – kezdte a tréner. – Szeretnénk legalább megismételni a tavalyi negyedik helyezést, titkon azért dobogós szereplésben reménykedünk. Egy héttel a Hódmezővásárhely elleni bajnoki rajt előtt mindenesetre letette névjegyét az együttes egy hazai rendezésű torna megnyerésével. Az ELTE-BEAC, a Tatabánya és az Eger OB I/B-s csapatai voltak a Cegléd vendégei az elmúlt hét végén. A CVSE – nem bízva semmit a véletlenre – valamennyi ellenfelét simán legyőzte, és pontveszteség nélkül nyerte meg a négy együttes vetélkedését. Az eredményekről természetesen messzemenő következtetéseket levonni nem szabad, ám a helyenként kifejezetten szépen játszó Ceglédnek jó bemelegítés volt ez a megméretés a következő szezon előtt.

