A magyar hölgyduó, a Neretva folyón rendezett regattán elsőként halad át a célvonalon. – Nem kevesebb, mint 26,2 km volt táv, tehát hétszer tettük meg a több mint 3,5 km-es kört, közben 6x150 métert kellett futnunk hajóval a kezünkben – mondta Zsóka. –Megdolgoztunk a sikerért, Emesével sikerült elérnem az egyik legnagyobb célom, hogy felnőtt világbajnok legyek, amit köszönök neki.

A Csikós Zsóka–Kőhalmi Emese duó aranyérmes lett a maraton vb-n

Fotó: kajakkenusport.hu

Mint tudjuk Zsókáéknak nem sikerült az olimpiai kvalifikációs verseny. Az U23-as síkvízi vb-n tagja volt az 500 méteren bronzérmes négyesnek. A magyar bajnokságon érmeket szerzett, de nem tudta kiharcolni a részvételt a nem olimpiai számok világbajnokságára.

– Az egész szezon alatt, hiszen tényleg nagyon sok nemzetközi versenyen indultam, áprilistól szeptemberig nagyjából sorban jöttek a megméretések, végig formában kellett tartani magam – folytatta a kajakos hölgy. – Augusztusban ezt meg is éreztem, eléggé mélypontra kerültem, elfáradtam mentálisan és fizikálisan is. Kaptam nagyjából egy hét pihenőt, ami alatt csak az járt a fejemben, hogy ez a páros nyerni tud. Ezután folytattuk Mesivel a felkészülést, ami több mint három hétig tartott. Hálával tartozom a klubomnak, amely támogatott a maratoni utamon is. Köszönet jár két edzéstársamnak, Erdész Mihálynak és Hoffer Benedeknek, és természetesen edzőimnek Mórócz

Istvánnak és Tóth Petrának, akik végig tartották bennem a lelket. Nagyon örülök, hogy Mesivel, így tudtuk zárni ezt a szezont. Most néhány hét pihenő következik, ebbe nyaralást is beiktatok, ezért kedden a barátaimmal tíz napra elutazunk Máltára.