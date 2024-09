A kezdeményezéshez a Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola kajak-kenu szakosztálya is csatlakozott, és bár az időjárás nem volt kegyes, egész délelőtt változatos programokkal várták a tanulókat a Holt-Tiszai Vízisport Központban. A résztvevők kipróbálhatták a kajakozást, kenuzást, SUP-ozást, de sárkányhajóba is ülhettek, valamint beleshettek az egyesület működésének kulisszái mögé, és megismerkedhettek a szolnoki edzőkkel is.

Nem kedvezett az időjárás a Csónakházak nyílt napja elnevezésű kezdeményezésnek, de így is sokan megjelentek a Holt-Tiszai Vízisport Központban

Fotó: Mészáros János