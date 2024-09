Magyarországot ezúttal hat csapat képviseli a világversenyen, az open kategóriában és a nőknél is három-három egység indult a bajnoki címért. A nők B jelű válogatottjának a tagja a kisújszállási születésű Demeter Dorina is, akit a sakkolimpia keddi szabadnapján kérdeztünk az eddigi tapasztalatokról, élményekről, és arra is kitértünk, hogy mi várható az olimpia folytatásában.

Demeter Dorina a korábban nyert díjaival

Forrás: Zalai Hírlap

– Jól kezdte a csapat a viadalt, hat meccsünkből négyet is megnyertünk – értékelt a nemzetközi mester. – Sajnos az utolsó fordulóban kikaptunk, de szerencsére ez pont a keddi szünnap előtt volt. A pihenő alatt sikerült feltöltődni, a szokásos napi séta mellett még wellnessezni is el tudtunk menni, így szerdától újult erővel folytatjuk a megméretést. El kell felejtenünk a legutóbbi mérkőzést, de összességében jó a hangulat a csapaton belül, és mindent megteszünk azért, hogy a hátralévő öt napon hasonlóan jó eredményeket érjünk el.

Demeter Dorina és a B jelű női válogatott szerdán Malajzia legjobbjaival csapott össze, a mérkőzések lapzártánk után értek véget.