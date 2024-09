Elrajtol hétvégén a vármegye III.-as labdarúgó-bajnokság is, a Szolnoki Olajbányász pedig Szlovákiában vesz részt egy felkészülési tornán. Az NB III-as bajnokságban a Szolnoki MÁV ezúttal szombaton lép pályára, de vasárnap lezárul a Vuelta a Espana és a US Open versenye is.

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció



Szombat

Kerékpár

Vuelta a Espana: 20. szakasz, 12.30 (tv: Eurosport 1)

Kézilabda

Női Bajnokok Ligája: FTC–Nyköbing Falster HB, 16.00, Győr–Esbjerg, 18.00 (tv: Sport 1)

Kosárlabda

Felkészülési torna: BK Kvis Pardubice–NHSZ-Szolnoki Olajbányász, 19.30 (Szlovákia).

Labdarúgás

Nemzetek Ligája: Németország–Magyarország, 20.45 (tv: M4 Sport).

NB III. Délkeleti csoport: Szolnoki MÁV–Kecskemét II. (Cegléd), 16.00.

Vármegye I.: Tiszaszentimre–Jászfényszaru, Kunszentmárton–Kisújszállás, Rákóczifalva–Tószeg, Lurkó Focimánia–Szajol, Kenderes–Cserkeszőlő, Mezőtúr–Jászberény, 16.00.

Vármegye II.: Kunhegyes–Besenyszög, Jászárokszállás–Fegyvernek, Tiszapüspöki–Zagyvarékas, Túrkeve–Tiszaszőlős, 16.00.

Vármegye III.: Öcsöd–Kengyel, Kétpó–Jászszentandrás, 16.00.

Tenisz

US Open: férfi páros, döntő, 17.00 (tv: Eurosport 1), női egyes döntő, 22.00 (tv: Eurosport 1).

Vasárnap

Kerékpár

Vuelta a Espana: 21. (utolsó) szaksz, 16.00 (tv: Eurosport 1).

Labdarúgás

Nemzetek Ligája: Dánia–Szerbia, 18.00, Svájc–Spanyolország, 20.45 (tv: Spíler 2).

NB III. Északkeleti csoport: Kisvárda II.–Tiszafüred, 11.00, Karcag–Mátészalka, 16.00. Délkeleti csoport: ESMTK–Tiszaföldvár, Martfű–Monor, 16.00.

Vármegye I.: Jánoshida–Tiszagyenda, Jászapáti–Törökszentmiklós, 16.00.

Vármegye II.: Jászalsószentgyörgy–Tiszajenő, Kunmadaras–Újszász, Jászboldogháza–Abádszalók, 16.00.

Vármegye III.: Jászágó–Bánhalma, Jászjákóhalma–Berekfürdő, 16.00.

Tenisz

US Open: férfi egyes döntő, 0.00 (tv: Eurosport 1).K.L.