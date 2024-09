Az aerobikedző Steinmacher Attila által tartott közös bemelegítés után az óvodások mérték össze gyorsaságukat a 400 méteres erdei pályán. Itt az aquakid versenyeken is rendszeresen jól teljesítő abonyi Nagy Eszter nagy fölénnyel érkezett a célba, a Fergeteg Triatlon SE sportolóját Kovács Ambrus, majd Nagy Gréta követték.

A 10 kilométeres verseny befutója is nagy csatát hozott, Farkas Lilla csaknem megelőzte a férfiakat

Fotó: Kovács Nándor

A folytatásban az egy körös versenyt az újszászi Válint Attila (10:37) teljesítette a leggyorsabban, a kiváló kerékpárversenyzőt a csömöri Csenteri Csaba (11:04), valamint a salgótarjáni Telek András (11:12) követte. Az ifjúsági lányoknál a fóti Vajas Boglárka (13:00) volt a leggyorsabb, akinek három abonyi triatlonos volt a nyomában, Falusi Léla (13:20), Budai Bodza (13:21) és Budai Hédi (13:30). A női mezőnyben a 3000 méteres távon az újszászi Kis Csenge (13:45) bizonyult a leggyorsabbnak.

Az 5 km-es futam szintén izgalmas pillanatokat tartogatott a részt vevőknek. A két körös versenyen a salgótarjáni Varga Félix (17:44) volt leggyorsabb, akit a Szolnoki Honvéd SE triatlonosa, Balázs Márk követett (17:58), a harmadik helyen az Andornaktályáról érkező Barócsi Szabolcs(19:31) ért célba. A lányoknál az előző futamhoz hasonlóan taroltak a Fergeteg Triatlon SE sportolói, ezúttal Budai Bodza végzett az élen, akit a darázscsípéssel hátráltatott Falusi Léla követett, mögöttük pedig a 11 éves Balogh Réka Zselyke futott be a célba. A leggyorsabb újszászi versenyző a középmezőnyben végző Sipos Péter lett (23:51) nyomában ifj. Fehér Jánossal, valamint Zsigray-Riskó Dórával.

A folytatásban a Vörösmarty-fától rajtolt a 10 km-es futás mezőnye. Óriási és változatos csatát követően Major Gábor 48:21-es idővel teljesítette legyorsabban a több emelkedővel is megspékelt távot, akit az újszásziak lábtoll-labda és duatlon-bajnoka Farkas Lilla (48:59) követett, míg Csenteri Csaba (52:14) a harmadik helyen zárt.

Mint minden évben, idén is akadtak olyan versenyzők, akik mindhárom távon rajthoz álltak, Csenteri Csaba 3 km-en, 5 km-en és 10 km-en is az élmezőnyben végzett, mellette a tápiószelei Dudás Kálmán és Nagy Gyula is kiválóan teljesítettek az összes futamban. Szép számmal akadtak olyan sportolók, akik két távon álltak rajthoz, mint a zagyvarékasi Bakos Dávid, a szolnoki Bendó Erika, a fóti Vajas Boglárka, a budapesti Kézdi Péter, valamint az abonyi Budai Bodza, Falusi Léla, Kerekes Zsombor, ifj. Major Gábor, Major Gábor, Nagy Barnabás és Nagyné Vida Csilla, valamint az újszásziak, Czétényi András és Zvolenszki Károly.