A ceglédi klub visszalépése miatt csupán 13 együttes vág majd neki a bajnoki küzdelmeknek, ezért egy gárda rendre szabadnapos lesz az alapszakasz során, régiónkat pedig a Jászberényi KSE képviseli majd a másodosztályban. Mindez azért is fájó, mert a CKE csapata az elmúlt évadban harmadik helyen zárt a bajnokságban és a Hepp Kupában egyaránt. Az U20-as gárdájuk pedig A csoportos vetélytársakat is megelőzve a negyedik helyen végzett az országos bajnokságban. Információink szerint a klub edzői és játékosai szabadon igazolhatók. Mindezzel csak július utolsó napjaiban szembesültek a játékosok és a klub alkalmazottjai, azóta többen is csapatot, illetve munkát keresnek maguknak. Már csak abban bízhatnak, hogy elmaradt juttatásaikat megkapják előbb vagy utóbb.

Puskás Artúr (középen) újabb három évadon át irányítja majd a Jászberényi KSE csapatát

Fotó: Pesti József/ MW-archív

A Jászberényi KSE szerencsére indul a bajnokságban. A kék-fehérek négy éve búcsúztak az első ligától, első évükben a második, a következőben a hetedik míg legutóbb a kilencedik helyen végeztek az NB I/B osztályban. A májusi szezonzárót követően történt egy s más a klub háza táján. Új elnökség vette át a klub irányítását, Szántai Attilát választották meg elnöknek. Róla azt kell tudni, hogy egykoron labdarúgója volt a Jászberényi Lehel NB II-es csapatának. A civil életben vállalkozóként teszi a dolgát hosszú évek óta.

Fiatal gárda épül a Jászberényi KSE csapatánál

A nyár történéseihez tartozik, hogy megerősítették tisztében Puskás Artúr vezetőedzőt, akivel három évadra szóló szerződést kötöttek.

– A DEAC U23-as gárdája után mi leszünk a mezőny második legfiatalabb csapata – mondta hírportálunknak a tréner. – Fiatal ambiciózus gárdát akarunk építeni. Pénzben nem dúskálunk, olyan srácokat akarunk a csapatba, akik meg szeretnének tanulni kosárlabdázni, később pedig megmutathatják tudásukat az A csoportban. A legutóbbi évad csapatából Oroszi Bence, Bóka-Magó Áron, Dékány Imre és Német Ákos is maradt, a juniorok közül Hamar Barnabás, Sárközi Zsombor és Szálkay Gordon játékára számítunk. Fiatal kosarasok is érkeztek, mint Csomós Kristóf és Tóth Vajk, valamint egykoron Jászberényben is megfordult játékosok, mint Lewis Chester, James Kinney, Pintér Dávid, illetve Zsók Áron pattogtatnak majd ősztől a sorainkban. Egyelőre gyűjtjük az erőt, a hétvégén már jó erőfelmérőnek ígérkezik a Szaniszló-emléktorna Miskolcon.