Szerdán pótolja a Karcagi SE a DVSC II. elleni elhalasztott bajnoki mérkőzését az NB III. Északkeleti csoportjában.

Több hiányzója miatt biztosan nem a legerősebb keretével fogadja majd a Karcagi SE a DVSC II.-t

Fotó: Pesti József/ MW-archív

Karcagi SE (4.)–DVSC II. (14.)

Szerda, 16.00

Felmerült kedden még az is, hogy elhalasztják a meccset, hiszen alig maradt Varga Attila együttesének tizenegy hadra fogható futballistája – a kapusok is lebetegedtek, talán közülük egy vállalni tudja majd a játékot. Jövő héten azonban kupameccse van a klubnak, tovább viszont már nem szerették volna halogatni ezt a találkozót.

Pedig a két csapat eddigi szereplését tekintve a hazai gárda az első számú favoritja a mérkőzésnek, saját pályáján eddig hibátlan a mérlege, de vasárnap már Sényőről is elhozta a három pontot. Csapatjátékuk egyre biztatóbb, és már a védekezésük is stabilabb. Támadószellemű futballt játszik a gárda, amit közönségük is nagyra értékel. A kis Loki közel sem kezdte ilyen jól az idényt, remek csatáraik nem igazán tudtak eddig kibontakozni, hátul pedig gólképes a védelmük. Vasárnap Tiszafüreden már a harmadik vereségüket szenvedték el öt meccs alatt.Jegesi László