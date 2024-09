Két jó formában lévő csapat találkozott vasárnap délután Karcagon, a nagykunsági együttes vendégei még pontot sem vesztettek idén a bajnokságban. A mérkőző feleket közel telt ház, több száz néző és nagyszerű hangulat fogadta a pályaválasztó megújult stadionjában. Varga Attila csapata most nagyon együtt van, ebben és még imponáló hazai mérlegében bízhatott a találkozó előtt. Az eddig legtöbb gólt rúgó, a legkevesebbet kapó gárdával mérte össze erejét a Liget úti sporttelepen.

Fotó: Gettyimages.com / Forrás: Illusztráció

Karcagi SE–DEAC 2–0 (0–0)

Karcag, 700 néző, vezette: Takács Ákos (Szabó D., Halmai)

Gólszerzők: Győri Á. (51.), Constantinescu (58.)

Kiállítva: Szakács (64.)

Karcag: FEDINISINEC – GYŐRI Á., Szabó K., Fábián, Szűcs (Györgye 46.) – Sághy, Vogyicska – Székely (Talpalló 91.), Girsik (Varga B. 82.), Szakács – CONSTANTINESCU (Tóth D. 62.). Edző: Varga Attila.

Az első félidőben a DEAC megmutatta, hogy miért is vezeti csapatuk a tabellát. A hazaiak középpályán elvesztett labdáiból több alkalommal is helyzetbe kerültek, két ízben a hazai kapus bravúrjaira volt szükség, hogy ne vezessen a bajnokaspiráns. A második felvonásban jobban futballozott már a Karcag, hét perc alatt két gólt is sikerült szereznie, amivel megalapozta későbbi győzelmét. Kiválóan alkalmazkodott ahhoz is, hogy a játékrész közepén megfogyatkozott együttese. A szó igazi értelmében csapatot alkotó nagykunsági gárda teljesen megérdemelt győzelmet aratott.

Varga Attila: – Nehéz meccset játszottunk egy kiváló ellenféllel szemben. Ennek a csapatnak jelen pillanatban helyén van a szíve, még a kiállításra is jól reagált, de tovább kell fejlődnünk. Köszönjük szurkolóink támogatását, akik elképesztő hangulatot teremtettek a pálya mellett.