A vasárnapi Sényői győzelmét követően egy vírusfertőzés söpört végig a karcagi csapaton, kedd délutánig az sem volt biztos, hogy szerdán lejátszhatják e az első fordulóból elhalasztott mérkőzést. Végül – elsősorban a hazai gárda jövő heti kupaelfoglaltsága miatt – a lebonyolítás mellett döntöttek a felek.

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

A kispadon elsősorban a betegek foglaltak helyet, de a tartalékos csapat így is vezetéssel fordult a második félidőre. A hazai kapus kiállítása azonban keresztülhúzta a nagykunsági gárda számításait, amely bár kétgólos előnyben is volt, végül meg kellett elégedjen a döntetlennel.

Karcagi SE–DVSC II. 2–2 (1–0)

Karcag, 500 néző, vezette: Hajdú Dávid (Zahorecz, Szilágyi Zs.)

Gólszerzők: Constantinescu (5.), Székely (60.), ill. Kaye (62.), Horváth Z. (77.)

Kiállítva: Gergely (47.)

Karcag: Gergely - Győri Á., Bernáth, Sághy (Tóth D. 46.), Fábián - Szűcs K., Vogyicska (Talpalló 46.) - Székely, Girsik (Erdei 50.), Szakács (Maruscsak 57.) - Constantinescu (Caba 72.). Edző: Varga Attila.

A sok sebből vérző karcagi gárda azonnal támadólag lépett fel és már az ötödik percben megszerezte a vezetést. Ezután lőtt még két kapufát, de pechére mindkétszer kifelé pattant a labda. A félidő hajrája óriási fordulatot hozott a mérkőzésen. Egy, a hazai kapu előtti szabálytalanság után a játékvezető előbb büntetőt ítélt és sárga lapot adott a pályaválasztó hálóőrének, majd a tizenhatoson kívülre hozta a labdát, szabadrúgást adott és kiállította Gergely Rolandot.

A szünetben két emberüket is le kellett cserélniük a vendéglátóknak, mert újra belázasodtak. A nagykunságiak a nehézségek ellenére emberhátrányban is nagyot küzdöttek a második félidőben, és kontrákra építettek. Hiába támadott többet a DVSC II. ezután, Varga Attila együttese növelte előnyét (2-0). Hamar jött azonban a szépítés, de a kis Loki gólját szabálytalanság előzte meg. Egy átlövés után pedig egyenlítettek is, ami a játék összképėt tekintve nem volt érdemtelen, de a kiállítás előtti eseményeket látva jobban is alakulhatott volna a végeredmény hazai szempontból.