Bár a Nyíregyháza II. az utolsó öt mérkőzésén mindössze egy pontot szerzett, vereségei minimális különbségűek voltak. A Karcagi SE azonban remek formában érkezett a vasárnap délelőtti matinéra – a kupában és a bajnokságban is menetel Varga Attila együttese. Mindezek alapján az esélyek egyértelműen a nagykunságiak felé billentek a találkozó előtt.

Hátrányból fordítva győzött a Nyíregyháza II. otthonában a Karcagi SE

Fotó: Pesti József/ MW-archív

NB III. Északkeleti csoport

Nyíregyháza Spartacus FC II.–Karcagi SE 1–2 (1–1)

Nyíregyháza, 150 néző, vezette Molnár Réka (Gordos Á., Mózsa Á.)

Karcag: Fedinisinec – Győri Á., SZABÓ K. Szűcs K., Fábián B. – GYÖRGYE (Vogyicska, 60.), Sághy – SZÉKELY D. (Tóth D. 72.), Talpalló (GIRSIK, a szünetben), Szakács (Vona, 90+4.) – Constantinescu (Maruscsák, 72.). Edző: Varga Attila.

Gólszerzők: Babic (13.), ill. Györgye (22.), Girsik (64.)

A mérkőzés elején mintha az öltözőben ragadt volna a Karcag – meg is szerezte a vezetést a hazai gárda már a tizenharmadik percben. A szokatlanul korai kezdési időpont is zavarhatta a nagykunsági csapat játékosait, akik a félidő derekán tették túl magukat a kezdeti sokkon. A játékrész második fele jobban sikerült számukra, sokat segített persze az is, hogy Györgye Márk révén kiegyenlítették az állást.

A második félidőben már dominált a vendég együttes, de elsősorban harcosságból vizsgáztak jelesre futballistái. A vezetést is magukhoz ragadták a csereként beálló Girsik Áronnak köszönhetően és az előnyüket megőrizték a találkozó végéig.

Varga Attila: – Vannak napok, amikor szinte minden sikerül egy csapatnak. Néha azonban elsősorban a küzdelem dominál – ilyen volt a mostani mérkőzésünk is –, de ebből ismét kitűnőre vizsgáztak a játékosok és teljesen megérdemelten nyerték meg a mérkőzést.