Az ország nyugati felére utazik hétvégén a Tiszafüredi VSE és a Karcagi SE, hogy pályára lépjen a MOL Magyar Kupa harmadik fordulójában. Győzelem esetén a legjobb harminckét csapat közé kerülnének vármegyénk csapatai, ám a meccsek előtti többszáz kilométeres utazás nem könnyíti meg a helyzetüket.

Már csak a Karcagi SE (kékben) és a Tiszafüredi VSE (sárgában) van talpon a Magyar Kupában vármegyénkből

Fotó: Pesti József/ MW-archív

Kaposvári Rákóczi FC (NB III, Délnyugati csoport 3. hely)–Facultas-Tiszafüredi VSE

Szombat 15.00

Dorcsák Zoltán, a vendégek trénere úgy látja, hogy számukra a lehető legrosszabb ez a párosítás több szempontból is. Tudniillik, azonos osztályban szerepel a Kaposvár, mégis utazniuk kell több mint háromszázötven kilométert. Ráadásul jó csapatnak tartja ellenfelüket, amely egyébként hasonló eredménysorral büszkélkedhet a bajnokságban, mint a Füred. Együttesének azért erőt adhat eddigi kiváló szereplése, és az a tény, hogy már a legjobb harminckettőbe jutásért csatáznak majd. Egy hazai mérkőzésnek azonban jobban örültek volna, még ha magasabb osztályú rivális is az ellenfél. Szombaton kelnek csak útra a délután három órakor kezdődő találkozóra, de még mindig a gólerős csatáruk, Kalmár Ferenc nélkül, akire remélhetőleg a következő hét végén már számíthatnak társai.

Dunaújváros FC (Fejér vármegye I. osztály 5. hely)–Karcagi SE

Szombat 15.00

Varga Attila, a Karcag edzője úgy fogalmazott, hogy a sorsolás előtt különösebben nem foglalkoztak azzal, ki lesz majd az ellenfelük a legjobb hatvannégy között a Magyar Kupában – a magasabb osztályú riválist is tudták volna kezelni. Ugyanakkor a Dunaújváros ellen nehezebb volt felkészülni, ennek ellenére egyértelműen a továbbjutás a nagykunsági együttes célja. Sőt, ha ez teljesül, minden bizonnyal hazai pályán folytathatnák a kupa küzdelmeket. Ez esetben jó eséllyel első, vagy második vonalbeli gárdát fogadnának megújult stadionjukban, ami szépszámú közönséget is kicsalogathatna a mérkőzésre. Arról nem is beszélve, hogy minden egyes győzelemért jelentős összeg jár a klubnak a szövetségtől, amivel egy kicsit törleszteni tudnának a csapatba fektetett pénzből. A mostani találkozó érdekessége lesz, hogy ellenfelük egyik meghatározó játékosa még mindig az a harminckilenc éves Szepessy Róbert, aki korábban évekig játszott Szolnokon is. Girsik Áron továbbra is sérült, rajta kívül mindenki rendelkezésre áll.